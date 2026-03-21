"C'est ça, le souci chez lui" : un entraîneur de D1A à coeur ouvert sur son travail avec Didier Lamkel Zé

"C'est ça, le souci chez lui" : un entraîneur de D1A à coeur ouvert sur son travail avec Didier Lamkel Zé
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Encore actif à Saint-Trond la saison dernière, Didier Lamkel Ze évolue actuellement à Kazma, en première division koweïtienne. Frédéric De Meyer est passé par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel avec lui.

En tant qu'adjoint, Frédéric De Meyer est naturellement celui vers lequel les joueurs s'ouvrent parfois plus franchement qu'envers l'entraîneur principal. La saison dernière, il a ainsi beaucoup parlé avec Didier Lamkel Zé pour tenter de le maintenir sur le droit chemin à Saint-Trond.

"C’est une histoire triste car c'est une très bonne personne : il a un coeur énorme, il est si gentil, c’est un gars vraiment bien", explique-t-il à la RTBF. "Mais le souci chez lui, c’est l’extra-sportif. Parce qu’à l'entraînement, vous ne devez rien lui dire : il bosse, il ne discute pas, il fait son taf. Sur le terrain, c'est un spécial… mais il est si doué : pour moi, c’est l’un des tout grands attaquants de Belgique des dernières années. Mais dans sa vie, il n'est pas tout juste dans ses bottes : il arrive en retard, il ne prévient pas et puis il pète un plomb et va se mettre à l'écart tout seul".

Un cas à part

Une situation frustrante vu les qualités du garçon : "Quand vous avez un Didier dans votre groupe, il doit toujours jouer parce qu’il est le meilleur : c’est ce que j’ai dit à ma Direction quand j’ai repris l’équipe entre Mazzù et Vrancken. Ce match-là, on l’a gagné 3-1 et Lamkel Ze a été très bon : je l’ai fait sortir à la fin car il était cuit, il m’a remercié pour ma confiance, ça m’a vraiment touché".

"Didier est chaotique dans sa vie et il va toujours se chercher des excuses. Mais s’il est à l'heure, il sera le premier sur le terrain et bossera à fond. Mais dès qu'on sort du terrain, c'est un autre Didier... Et vis-à-vis d’un groupe, on ne peut pas lui passer de tels écarts… sinon les autres ne comprennent pas", poursuit-il.


Saint-Trond a ainsi vécu sur un fil : "Felice Mazzù a tenté ça avec Didier durant des mois : gérer entre Didier et le groupe, en disant qu’on avait besoin de lui pour gagner le dimanche. Tant qu’on gagnait avec lui, ça allait… mais quand ça n’a plus été le cas, ses petites erreurs n’étaient plus acceptées par le groupe. On a dû faire un choix : Didier ou le groupe. Et on ne pouvait pas lâcher tout un groupe qui se battait et faisait les efforts".

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts

Plus de news

Une 'prime d'encouragement' du Club de Bruges ? Quatre ans plus tard, le doute subsiste

Une 'prime d'encouragement' du Club de Bruges ? Quatre ans plus tard, le doute subsiste

18:00
"Si j'avais joué à Anderlecht, j'aurais été Diable Rouge" : Paul-José Mpoku lance un pavé dans la mare

"Si j'avais joué à Anderlecht, j'aurais été Diable Rouge" : Paul-José Mpoku lance un pavé dans la mare

17:00
Après-midi sans nuage pour Kompany : le Bayern Munich en pleine démonstration

Après-midi sans nuage pour Kompany : le Bayern Munich en pleine démonstration

17:25
"Il en abuse parfois" : le plus grand défaut de Vincent Euvrard expliqué par son ancien adjoint

"Il en abuse parfois" : le plus grand défaut de Vincent Euvrard expliqué par son ancien adjoint

16:00
Diablotins : Lucas Noubi et Tristan Degreef rappelés, grande première pour un attaquant de Pro League

Diablotins : Lucas Noubi et Tristan Degreef rappelés, grande première pour un attaquant de Pro League

15:30
La promotion qui change tout : Anderlecht rate à nouveau le coche pour son futur directeur sportif

La promotion qui change tout : Anderlecht rate à nouveau le coche pour son futur directeur sportif

14:30
Aidés par la gueule de bois ? Le RFC Liège veut imiter...le Standard pour frapper un grand coup

Aidés par la gueule de bois ? Le RFC Liège veut imiter...le Standard pour frapper un grand coup

15:00
Changement de discours à Charleroi ? "Même si ça ne marche pas sur du long terme..."

Changement de discours à Charleroi ? "Même si ça ne marche pas sur du long terme..."

14:00
"Ils ont voulu me l'imposer, j'ai démissionné" : les révélations de Van Bommel sur la direction de l'Antwerp

"Ils ont voulu me l'imposer, j'ai démissionné" : les révélations de Van Bommel sur la direction de l'Antwerp

13:00
Fin du suspense pour Rayane Bounida : il tourne définitivement le dos à la Belgique !

Fin du suspense pour Rayane Bounida : il tourne définitivement le dos à la Belgique !

13:31
1
"Je suis venu en vue de la Coupe du monde" : ce joueur de La Gantoise ne cache pas son objectif

"Je suis venu en vue de la Coupe du monde" : ce joueur de La Gantoise ne cache pas son objectif

12:20
"C'est vraiment un exploit" : Hein Vanhaezebrouck impressionné par Malines

"C'est vraiment un exploit" : Hein Vanhaezebrouck impressionné par Malines

12:00
Yves Vanderhaeghe s'apprête à disputer un match particulier : "Je souhaite la montée à Courtrai, mais..."

Yves Vanderhaeghe s'apprête à disputer un match particulier : "Je souhaite la montée à Courtrai, mais..."

12:40
La Gantoise joue gros... "On a préparé ce match comme les deux précédents"

La Gantoise joue gros... "On a préparé ce match comme les deux précédents"

11:30
"Je ne pensais pas à ça" : Vincent Kompany n'avait pas Manchester City en tête

"Je ne pensais pas à ça" : Vincent Kompany n'avait pas Manchester City en tête

11:00
"Ça ne l'affectera pas" : Sébastien Pocognoli s'exprime sur l'absence de Wout Faes dans la liste des Diables

"Ça ne l'affectera pas" : Sébastien Pocognoli s'exprime sur l'absence de Wout Faes dans la liste des Diables

10:30
"Qui aurait cru ça en début de saison ?" : le RFC Seraing se rapproche du maintien

"Qui aurait cru ça en début de saison ?" : le RFC Seraing se rapproche du maintien

10:00
Bonne nouvelle pour le RFC Liège : la KAS Eupen tenue en échec par Seraing

Bonne nouvelle pour le RFC Liège : la KAS Eupen tenue en échec par Seraing

09:30
Jérémy Taravel réagit à l'absence de Thorgan Hazard dans la liste de la Belgique

Jérémy Taravel réagit à l'absence de Thorgan Hazard dans la liste de la Belgique

09:00
"On ne peut rien y faire" : Vincent Kompany espère ne pas revivre le même scénario...

"On ne peut rien y faire" : Vincent Kompany espère ne pas revivre le même scénario...

08:30
"Je l'ai trouvé en forme" : Antonio Conte satisfait du retour de Kevin De Bruyne comme titulaire

"Je l'ai trouvé en forme" : Antonio Conte satisfait du retour de Kevin De Bruyne comme titulaire

08:00
"Tout le monde s'en fiche" : Ivan Leko est très clair avant la fin de la phase classique

"Tout le monde s'en fiche" : Ivan Leko est très clair avant la fin de la phase classique

07:00
1
Vincent Kompany annonce une nouvelle rassurante : "Ce ne devrait pas être un problème"

Vincent Kompany annonce une nouvelle rassurante : "Ce ne devrait pas être un problème"

07:40
"Un honneur pour Neerpede" : Jérémy Taravel évoque la sélection de Nathan De Cat

"Un honneur pour Neerpede" : Jérémy Taravel évoque la sélection de Nathan De Cat

06:40
Amadou Onana ne tarit pas d'éloges sur Romelu Lukaku : "C'est un mec à qui on ne donne pas assez de fleurs"

Amadou Onana ne tarit pas d'éloges sur Romelu Lukaku : "C'est un mec à qui on ne donne pas assez de fleurs"

07:23
Allemagne, Espagne ? Non : Dennis Ayensa appelé pour la première fois... par un futur adversaire des Diables

Allemagne, Espagne ? Non : Dennis Ayensa appelé pour la première fois... par un futur adversaire des Diables

22:30
1
Il est enfin Diable Rouge : "Il brille, c'est le moment de le voir"

Il est enfin Diable Rouge : "Il brille, c'est le moment de le voir"

23:05
OHL espère encore toucher le jackpot avec un joueur l'été prochain

OHL espère encore toucher le jackpot avec un joueur l'été prochain

22:00
Retraité depuis 2025, Lior Refaelov relève un nouveau défi hors des terrains

Retraité depuis 2025, Lior Refaelov relève un nouveau défi hors des terrains

21:20
Quel n°1 en l'absence de Thibaut Courtois ? Garcia répond et explique pourquoi il n'a pris que trois gardiens

Quel n°1 en l'absence de Thibaut Courtois ? Garcia répond et explique pourquoi il n'a pris que trois gardiens

21:40
Rudi Garcia n'a pas mâché ses mots concernant un absent : "Plus souvent à l'infirmerie..."

Rudi Garcia n'a pas mâché ses mots concernant un absent : "Plus souvent à l'infirmerie..."

21:00
Il est bien de retour : De Bruyne débute et Naples s'impose à Cagliari

Il est bien de retour : De Bruyne débute et Naples s'impose à Cagliari

20:30
La sanction alternative insolite infligée à l'ex-Rouche Jean-Luc Dompé par son club

La sanction alternative insolite infligée à l'ex-Rouche Jean-Luc Dompé par son club

20:00
Un revenant à Anderlecht ? "S'il s'entraîne avec nous, c'est qu'il peut jouer"

Un revenant à Anderlecht ? "S'il s'entraîne avec nous, c'est qu'il peut jouer"

19:30
"Ce match vaut 1,5 point, mais c'est déjà ça" : au Standard, Vincent Euvrard garde sa ligne de conduite Interview

"Ce match vaut 1,5 point, mais c'est déjà ça" : au Standard, Vincent Euvrard garde sa ligne de conduite

20/03
12
L'Italie veut éviter le ridicule : voici les 28 joueurs qui doivent qualifier la Squadra pour le Mondial

L'Italie veut éviter le ridicule : voici les 28 joueurs qui doivent qualifier la Squadra pour le Mondial

19:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 30
Anderlecht Anderlecht 22/03 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
FCV Dender EH FCV Dender EH 22/03 La Gantoise La Gantoise
Zulte Waregem Zulte Waregem 22/03 Charleroi Charleroi
Standard Standard 22/03 Westerlo Westerlo
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 22/03 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 22/03 Antwerp Antwerp
FC Bruges FC Bruges 22/03 KV Malines KV Malines
STVV STVV 22/03 Union SG Union SG
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved