Rudi Garcia aura pris note : Roméo Lavia était titulaire... mais Chelsea a pris l'eau

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Photo: © photonews

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Rudi Garcia a expliqué assez fermement son choix de ne pas reprendre Roméo Lavia, qui a fait son retour ces dernières semaines à Chelsea. Le Belge était toutefois titulaire ce samedi.

"Ces dernières années, il est plus souvent à l'infirmerie que sur le terrain" : Rudi Garcia n'a pas mâché ses mots au moment d'évoquer l'absence de Roméo Lavia de la sélection de 28 joueurs qui iront en stage aux USA. 

De retour d'une énième blessure, Lavia n'a selon Garcia pas encore reçu assez de temps de jeu pour se montrer digne d'une sélection. "Quand vous jouez 34 matchs comme titulaire plutôt que deux fois 30 minutes, ça influe sur le fait de pouvoir montrer ses qualités ou pas", ajoutait le sélectionneur. 

Roméo Lavia était titulaire avec Chelsea 

Garcia a donc certainement été content de voir Roméo Lavia titulaire ce samedi au coup d'envoi d'Everton-Chelsea. Une première titularisation en championnat depuis le 18 octobre : le Belge avait alors dû rester au vestiaire à la pause. 

Lavia avait déjà été titularisé en Coupe le 7 mars dernier, jouant 65 minutes. Cette fois, il est resté sur la pelouse durant 57 minutes. Insuffisant pour empêcher Chelsea de livrer une prestation absolument catastrophique.


Les Blues étaient menés quand Roméo Lavia a été remplacé par Andrey Santos, et n'ont pas réussi à inverser la tendance, s'inclinant 3 buts à 0. S'il a livré un match correct, pas sûr que cela suffise à convaincre Rudi Garcia. 

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