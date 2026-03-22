🎥 "Non, coach" : l'attitude de Lucas Stassin (encore buteur) qui en dit avant de rejoindre les Diables

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Lucas Stassin a encore trouvé le chemin des filets avec Saint-Etienne. Philippe Montanier lui a pourtant proposé de le faire un peu souffler.

Après des mois rendus très difficiles par l'échec de son transfert en été, la bascule en Ligue 2 et une blessure au mollet, le vent a définitivement tourné pour Lucas Stassin. Décisif lors des quatre des cinq derniers matchs, il a été appelé pour la première fois chez les Diables Rouges vendredi.

Il a continué sur sa lancée hier soir, aidant Saint-Etienne à s'imposer 4-0 contre Annecy. Déjà auteur de l'assist sur le 2-0 d'Irvin Cardona après un peu plus de 20 minutes, Stassin a plié la rencontre à la demi-heure en plantant le troisième.

Soirée de rêve à Geoffroy-Guichard

Parti en profondeur, dans le dos d'une défense positionnée très haut, l'ancien d'Anderlecht et de Westerlo a vu le gardien visiteur reculer et a parfaitement joué le coup en se présentant face à lui, d'une petite pichenette.

Le Brainois est sur son petit nuage et ne veut pas en descendre : "La question qu'on se posait, c'était de savoir si on allait le préserver pour son rassemblement chez les Diables. Je lui ai dit que je pouvais le mettre sur le banc pour lui permettre de se reposer un peu", explique l'entraîneur Philippe Montanier au micro de beIN SPORTS.

La réponse de Stassin n'a pas tardé : "Il m'a dit : 'Non coach. C'est un super moment, je suis à fond. Le meilleur moyen d'honorer cette sélection, c'est d'être grand avec Saint-Etienne'. Et il l'a été". Le Stéphanois va désormais intégrer le noyau des Diables avec un coup à jouer : aucun attaquant n'apparaît plus en forme que lui.

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