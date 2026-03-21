Yves Vanderhaeghe s'apprête à disputer un match particulier : "Je souhaite la montée à Courtrai, mais..."

Yves Vanderhaeghe s'apprête à disputer un match particulier : "Je souhaite la montée à Courtrai, mais..."
Photo: © photonews

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Yves Vanderhaeghe affrontera ce samedi après-midi le KV Courtrai, son ancien club, avec les Francs Borains. L'entraîneur abordera ce rendez-vous sans rancune, mais avec une vision bien claire.

La dernière période d’Yves Vanderhaeghe au KV Courtrai s’était terminée assez rapidement, mais l’entraîneur continue de souhaiter le meilleur aux Kerels. À l’approche du match de ce week-end, il n’est donc absolument pas question de rancune de son côté.

L'entraîneur espère voir Courtrai décrocher la montée, mais il compte tout de même lui prendre des points avec les Francs Borains. D’autant plus que son équipe a encore besoin de points pour s’assurer son maintien en Challenger Pro League.

Avec toute l’incertitude autour des équipes U23, il n’est pas exclu que le 13e de Challenger Pro League soit lui aussi relégué. Yves Vanderhaeghe et les Francs Borains ont donc clairement besoin de points pour se sauver.

"Je souhaite la montée à Courtrai", a expliqué le coach dans le Nieuwsblad. "Mais je travaille aujourd’hui pour les Francs Borains et j’ai envie de gagner, car on a encore besoin de ces points. Je déteste toujours autant perdre."

Le futur d'YvesVanderhaeghe


Et concernant son avenir ? Alors qu’il reste encore quatre journées à disputer, il est difficile de déjà se projeter sur la saison prochaine, surtout avec la menace d’une éventuelle relégation. Des discussions auraient néanmoins déjà eu lieu pour poursuivre l’aventure, ce qui correspond aussi au souhait d'YvesVanderhaeghe.

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