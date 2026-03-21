"Je suis venu en vue de la Coupe du monde" : ce joueur de La Gantoise ne cache pas son objectif

Hyun-seok Hong s'est confié sur son retour à La Gantoise cet hiver. Son objectif est clair : disputer la Coupe du monde 2026.

La Gantoise a encore un rendez-vous crucial à négocier ce dimanche. Si les Buffalos veulent décrocher leur place en Champions' Play-offs, ils devront impérativement s’imposer sur la pelouse de Dender.

Le club a toujours son sort entre les mains et peut donc assurer l’essentiel dimanche soir à Denderleeuw. Mais le club reste méfiant, car tout le monde se souvient encore du scénario vécu il y a quelques années contre Ostende.

À l’époque, tout avait mal tourné lors de la dernière journée, face à un relégable pourtant déjà condamné. Aux Buffalos de faire mieux cette fois. Et pour cela, ils compteront aussi sur Hyun-seok Hong.

Le Sud-Coréen espérait peut-être davantage de sa saison jusqu’ici, mais il s’est montré transparent dans son premier entretien depuis son retour. "Je vivais une situation compliquée dans mon club français," a-t-il déclaré.

La Coupe du monde en ligne de mire

Il a ensuite expliqué les raisons de son retour à Gand : "En vue de la Coupe du monde, je voulais jouer le plus possible et un prêt à Gand représentait donc le scénario idéal pour moi", a-t-il confié dans un entretien accordé au Nieuwsblad.





Concernant son temps de jeu, le milieu offensif se montre lucide : "Contre OH Louvain, je n’ai vraiment pas bien joué et je comprends donc parfaitement que le coach m’ait remplacé."