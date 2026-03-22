La France tournée en ridicule : l'affaire Mamadou Diakhon ne restera pas sans conséquences

Drôle d'histoire en France : Mamadou Diakhon a été convoqué par deux sélections... en même temps. La Fédération française ignorait en effet que son jeune joueur avait opté pour le Sénégal...

L'Union Belge n'a pas le monopole des situations compliquées avec les binationaux - et n'a même jamais vécu un imbroglio tel que celui vécu par la fédération française ce vendredi. En effet, Mamadou Diakhon, international français depuis les U18, a été appelé par la FFF... et par le Sénégal.

Dans la foulée, Diakhon a clarifié les choses et annoncé qu'il avait déjà fait son choix en faveur des Lions de la Teranga. Mais en France, on vit mal la chose. L'Equipe, relayée par Foot Mercato, explique en effet que la FFF a lancé une enquête en interne.

Diakhon n'avait pas prévenu la FFF

Car ce raté n'est pas le seul dans la liste des U21 dévoilée par la fédération : Sidiki Chérif, attaquant de Fenerbahçe, fait lui aussi partie du groupe des Bleuets... alors qu'il n'a pas encore la nationalité française. Le natif de Conakry, en Guinée, est en effet en plein processus de naturalisation.

La FFF se demande donc comment de tels ratés ont pu se glisser dans la liste et notamment pourquoi la décision de Mamadou Diakhon d'opter pour le Sénégal n'était pas connue. Il semblerait que le joueur n'ait pas tenu la fédération informée.



La fédération affirme à L'Equipe que les deux cas sont très différents et qu'a priori, aucune "erreur majeure" n'a été commise. Mais nul doute qu'à l'avenir, les listes seront vérifiées à deux fois avant publication...