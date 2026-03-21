Fin du suspense pour Rayane Bounida : il tourne définitivement le dos à la Belgique !

Les débats autour de Rayane Bounida sont enfin clos : le joueur a fait savour qu'il avait choisi la sélection marocaine.

Des supporters attentifs ont remarqué que Bounida ne suivait plus l'Union belge sur Instagram, alors qu'il continue de suivre les comptes de la Fédération marocaine. Un détail marquant, qui a immédiatement relancé les questions autour de son choix international. Entre-temps, il ne figure pas non plus dans la sélection U21 de la Belgique.

C'est désormais clair : Rayane Bounida a confirmé ce qui était dans l'air en informant la fédération qu'il souhaitait désormais représenter le Maroc. On ne le verra donc plus sous le maillot belge.

La fin d'un (trop) long feuilleton

Ces derniers mois, l'Union belge a encore tenté de convaincre Bounida. Le sélectionneur des Espoirs Gill Swerts et le directeur sportif Vincent Mannaert ont notamment échangé avec lui au sujet du projet sportif, sans toutefois lui offrir de garanties.

La Fédération regrette ce choix, mais le respecte, tout en maintenant sa ligne de conduite : ne pas entrer dans une surenchère sportive ou financière. Après des dossiers comme ceux de Konstantinos Karetsas et Chemsdine Talbi, la Belgique perd ainsi à nouveau un talent, même si d'autres, ont, eux, choisi les Diables Rouges.



Les différents staffs et décideurs peuvent au moins enfin y voir plus clair et investir leur énergie ailleurs. On a en tout cas connu plus serein comme préparation pour les U21, qui font face à un match crucial face à l'Autriche.