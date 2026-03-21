Une visite plus si surprise de Romelu Lukaku : un papa fier et très présent

On commence à en avoir l'habitude : dès qu'il en a l'occasion, Romelu Lukaku vient voir son fils Roméo en action à Neerpede. Et donne le sourire aux gamins présents dans le même temps.

Romelu Lukaku était encore en action ce vendredi avec le Napoli (même s'il est resté sur le banc toute la rencontre), mais ce samedi, il était en Belgique, et assez tôt. Lukaku a en effet assisté au match de l'équipe U8, où évolue son fils, Roméo.

Une visite de gala, donc, à Neerpede où on a l'habitude désormais de voir Romelu Lukaku venir assister, dès qu'il en a l'occasion, aux matchs de son fils. Plusieurs enfants du club ont eu l'occasion de prendre une photo avec leur idole.

Lukaku en Belgique dès ce week-end

Reste à voir si Romelu Lukaku en profitera ce dimanche pour assister à la 30e journée de Pro League, et sera invité d'honneur du RSC Anderlecht pour la réception du Cercle de Bruges.

Dans la foulée, Lukaku se rendra ensuite à Tubize la semaine prochaine pour y retrouver les autres Diables Rouges. L'objectif sera de faire son retour sur les terrains : le buteur du Napoli est resté sur le banc lors des deux derniers matchs, et n'a joué que 6 minutes début mars.

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Rudi Garcia sait cependant que le meilleur buteur de l'histoire de la sélection est difficilement remplaçable. En son absence, Loïs Openda a perdu son statut de titulaire au profit d'un Charles De Ketelaere qui revient lui aussi à peine de blessure.