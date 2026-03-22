Mons reste muet, Virton fait une opération en or contre Tubize-Braine : le suspense à son comble en D1 ACFF

La lutte fait rage en haut de tableau en D1 ACFF. Virton s'est replacé en venant à bout de Tubize-Braine.

Dans ces Playoffs d'accession à la D1B, la vérité d'un week-end est rarement celle du suivant. Euphorique après avoir réussi à remonter deux buts de retard contre Mons, Tubize-Braine a ainsi déchanté en s'inclinant sur le terrain d'un autre concurrent direct, Virton.

Le premier acte était pourtant équilibré, les visiteurs se créant même les plus belles occasions, sans toutefois parvenir à tromper Arthur Cremer. C'est Emmanuel Mballa qui a fait la différence pour Virton dans le deuxième acte.

Après avoir déjà vu une reprise de la tête être repoussée par la transversale, l'attaquant camerounais a fait mouche à dix minutes du terme en profitant d'un ballon mal dégagé par la défense visiteuse (80e, 1-0). Un arrêt spectaculaire d'Arthur Cremer plus tard, Virton sécurisait la victoire.

Mons contraint au match nul

De quoi faire une opération en or puisque dans le même temps, Mons n'a pas réussi à trouver la faille contre Habay (0-0). Les Dragons doivent donc désormais partager la tête du classement avec Virton, Tubize-Braine est un point derrière.



Dans le troisième match de ces Playoffs, on notera la victoire 0-1 de Meux à Rochefort. Dans une rencontre terminée à dix contre dix, c'est un but du vétéran Cyril Van Hyfte qui a fait la différence en deuxième mi-temps pour rester au contact de la quatrième place d'Habay.