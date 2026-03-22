Teuma ou pas Teuma dans le onze ? Voici la composition probable du Standard contre Westerlo

Pour cette dernière de la phase classique, à Sclessin, Teddy Teuma pourrait faire son retour dans le onze de base. Voici la composition probable des Rouches pour cette rencontre.

Malgré la déception de ne pas s'être qualifié pour les Champions Play-Offs, le Standard ne doit pas négliger sa réception de Westerlo, ce dimanche (18h30), et doit l'emporter pour se mettre dans la meilleure des positions pour la course au dernier ticket européen.

Une rencontre pour laquelle, conformément à ce que Vincent Euvrard a annoncé en conférence de presse ce vendredi, Matthieu Epolo fera son retour dans les buts. Ce ne sera pas le cas de Marlon Fossey sur le côté droit, toujours suppléé par Henry Lawrence. C'est la même défense qu'à l'Antwerp qui est attendue, avec Ibe Hautekiet, David Bates, Josué Homawoo et Gustav Mortensen pour accompagner l'Anglais, même si Daan Dierckx est lui aussi de retour de blessure.

Le retour de Teddy Teuma dans le onze du Standard ?

Au milieu de terrain, on pourrait par contre assister au retour de Teddy Teuma, qui avait joué trente très bonnes minutes au Bosuil, dans le onze. Le Maltais pourrait permettre à Casper Nielsen de reculer d'un cran par rapport à la semaine dernière et retrouver une position de numéro 8 qui lui convient mieux. Il restera à Euvrard de faire un choix pour son milieu défensif : Ibrahim Karamoko ou Marco Ilaimaharitra. Si l'on se fie aux performances, c'est selon nous le Français qui devrait être plébiscité.

Cela ne changera de toute manière pas la disposition offensive, avec un Rafiki Saïd qui devrait conserver cette position de deuxième attaquant qui ne lui a pas encore beaucoup souri. Enfin, la titularisation de Dennis Ayensa devient un peu plus incertaine, au regard du manque de statistiques du nouvel international iranien et de la montée en puissance de Bernard Nguene, qui peut tant jouer sur un côté que dans l'axe.

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La composition probable du Standard contre Westerlo : Epolo - Lawrence, Hautekiet, Bates, Homawoo, Mortensen - Karamoko, Nielsen, Teuma - Saïd, Ayensa.