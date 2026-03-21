Ira-t-il en sélection ? Hans Vanaken absent pour le match contre Malines !

On le pensait pourtant presque remis, et Ivan Leko semblait optimiste lors de sa conférence de presse. Mais Hans Vanaken ne jouera même pas ce week-end.

Pas de Vanaken dans la sélection du Club de Bruges

Le Club de Bruges a dévoilé sa sélection pour le match de championnat de dimanche contre le KV Malines. Hans Vanaken n'y figure pas, comme l'indiquent les canaux officiels du club. C'est une surprise, car en conférence de presse d'avant-match, Ivan Leko était optimiste.

Hans Vanaken est blessé à la hanche : face à Westerlo, il avait quitté ses coéquipiers à la pause, un fait rarissime dans le chef du capitaine brugeois. Leko, initialement, craignait une longue absence.

Mais Vanaken a ensuite progressé bien plus vite que prévu et Rudi Garcia a même repris le Brugeois en espérant le voir à l'oeuvre face à Malines. D'après ce que disait le coach du Club, c'était une possibilité réelle, mais il fallait encore prendre une décision ce samedi.

Vanaken ira-t-il avec les Diables ?

La décision est donc prise : pour la... première fois cette saison, Hans Vanaken ne fait pas partie de la sélection du FC Bruges. Un petit événement, probablement afin d'éviter une blessure plus sévère qui lui ferait manquer le début des Playoffs.

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Reste désormais à savoir si Rudi Garcia emmènera tout de même Vanaken avec lui lors du stage aux USA, ou le remplacera en dernière minute. Le Club de Bruges apprécierait certainement qu'il ne fasse pas un si long voyage...