🎥 Submergé par l'émotion : quand Jamie Vardy permet à un Belge d'inscrire son premier but en Serie A

Cremonese a enfin renoué avec la victoire en s'imposant à Parme (0-2). Jari Vandeputte a plié le match en seconde mi-temps.

Parti de Pro League alors qu'il n'avait pas 20 ans, plus repris en sélection belge depuis les U19, Jari Vandeputte n'est pas l'expatrié qui fait le plus parler de lui en Belgique, particulièrement au sud du pays. Mais il vit des moments forts en Italie.

Formé et lancé par La Gantoise, le milieu de terrain a pendant longtemps écumé les pelouses de Serie C et Serie B italienne, transitant par Viterbese, Vincenza, Catanzaro et Cremonese. La saison dernière, ses 5 buts et 15 assists ont permis à Cremonese de monter en Serie A.

Une première dans l'élite italienne

L'équipe est actuellement dans le dur. Avant ce week-end, Cremonese restait sur quatre défaites de rang, et même 15 matchs sans victoire. Une série qui a pris fin avec le succès 0-2 à Parme.

Après l'ouverture du score de Youssef Maleh d'un tir lointain en début de deuxième mi-temps, c'est Vandeputte qui a fait le break en contre, profitant d'un bon service de l'inusable Jamie Vardy (68e, 0-2).

😍 | Jari Vandeputte marque son premier but en #SerieA sur une passe décisive de Jamie Vardy. 🇧🇪🔗🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #ParmaCremonese pic.twitter.com/SDMB3CCB36



— DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) March 21, 2026

Son émotion était palpable après avoir inscit le tout premier but de sa carrière en Serie A, du haut de ses 30 ans. Du côté de Parme, Mandela Keita était titulaire mais a cédé sa place pour injecter du poids offensif dans le dernier quart d'heure.