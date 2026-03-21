La promotion qui change tout : Anderlecht rate à nouveau le coche pour son futur directeur sportif

Anderlecht avait coché le nom de Nils Koppen dans sa shortlist. Mais le Belge de 40 ans a choisi de rester au FC Copenhague pour y monter en grade.

Ce midi, le FC Copenhague a annoncé dans un communiqué officiel que Nils Koppen passait du poste de responsable du recrutement à celui de directeur technique. Son prédécesseur, Andreas Hintze Rocks reprend le poste de Koppen et travaillera donc désormais sous sa gouverne.

"Nils sera responsable de tout ce qui concerne les transferts, et nous sommes ravis qu'il assume cette importante responsabilité afin que nous ayons une organisation claire pour les opérations sportives dans la période à venir", déclare Jacob Lauesen, CEO du FC Copenhague.

Nils Koppen assumes the role of Technical Director from Andreas Hintze Rocks, who will take on the role as Recruitment Insights Lead within the sporting department #fcklive https://t.co/mSPzvQ5bmk — F.C. København (@FCKobenhavn) March 21, 2026

Anderlecht arrive trop tard

Une belle promotion pour celui qui n'est arrivé au club qu'en octobre dernier et n'aura dû attendre que cinq mois avant de monter en grade. Sa carrière ne fait que s'accélérer après ses passages remarqués à Lommel, Genk, au PSV et au Glasgow Rangers.

Koppen était également fortement pressenti ces dernières semaines à Anderlecht. Les Mauves sont toujours à la recherche d'un nouveau directeur sportif après le départ d'Olivier Renard, mais doivent rayer un nom de leur shortlist.





Anderlecht prend pour l'instant son temps dans sa recherche et s'est fait accompagner par un cabinet de chasseurs de têtes. Plusieurs profils ont été étudiés, dont Marc Overmars et Antoine Sibierski (Troyes).