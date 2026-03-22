Il passera la trêve à Amsterdam : Rayane Bounida choisit le Maroc...qui ne le retient pas

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Photo: © photonews

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Rayane Bounida a mis fin au débat en choisissant l'équipe nationale du Maroc. Une perte pour la Belgique : il ne figurait donc pas non plus dans la sélection U23 de Gill Swerts. Mais aucune trace de lui non plus chez les U23 marocains.

Le meneur de jeu de l'Ajax a longtemps évolué dans les équipes de jeunes belges et il jouait encore cette saison avec les U21. Parallèlement, il a effectué ses premiers pas avec l'équipe première à Amsterdam, ce qui ne fait que renforcer l'attrait envers son profil.

Pourtant, Bounida a soudainement disparu de la sélection des Diablotins, ce qui a immédiatement alimenté les spéculations. D'autant que Mika Godts est monté chez les A et qu'une place se libérait : son absence ne semblait donc pas anodine.

Rayane Bounida n'a pas été appelé avec les U23 du Maroc

Très vite, on a supposé que Bounida allait lier son avenir international au Maroc. Le joueur a confirmé cette hypothèse en prévenant la fédération belge qu'il ne fallait plus compter sur lui.

Pourtant, son nom ne figure toutefois pas non plus dans la sélection des U23 marocains. Ces derniers disputeront bientôt des matchs amicaux contre la Côte d'Ivoire et ont retenu plusieurs joueurs ayant un lien avec la Belgique, mais pas Bounida.

Lire aussi… Fin du suspense pour Rayane Bounida : il tourne définitivement le dos à la Belgique !
Une absence surprenante, qui fait également parler au Maroc. Le dossier semblait enfin plus clair, mais il faudra encore attendre pour qu'il ne soit définitivement refermé.

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