Plus qu'à attendre l'officialisation : la deuxième recrue estivale du Standard en approche

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
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Plus qu'à attendre l'officialisation : la deuxième recrue estivale du Standard en approche
Photo: © photonews

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Avec Laurens Goemaere, le Standard est bel et bien en passe de boucler, déjà, son deuxième transfert de l'été. Un accord aurait été trouvé avec le Club de Bruges, après que Marc Wilmots se soit entendu avec le jeune milieu de terrain il y a déjà près de deux semaines.

Avec l'arrivée de Bruny Nsimba officialisée il y a déjà plus de deux mois, le 25 mars, le Standard a déjà bien lancé son mercato estival. Les Rouches n'attendent pas spécialement de vendre avant de renforcer leur effectif, et passent déjà à l'action.

Les quelques difficultés montrées en défense et la lourde blessure de Josué Homawoo, qui ne reviendra pas avant le Nouvel An, ont aussi encouragé Marc Wilmots à avancer sur le dossier Dimitri Lavalée, avec qui les discussions sont en bonne voie.

Le nom de Norman Bassette a également été évoqué, mais ce dernier n'arrivera pas avant le départ de l'un (ou deux) des nombreux avant-centres du noyau (Nkada, Ayensa, Nsimba, Mitongo... mais aussi Thomas Henry et Grejohn Kyei, toujours au club). Le tout sans compter Bernard Nguene, qui peut tant évoluer dans l'axe que sur un côté. 

Pour Laurens Goemaere au Standard, il ne reste que l'officialisation

Un dossier mis en "stand-by", donc, qui n'est pas le cas de celui menant à Laurens Goemaere. Avec le jeune milieu de terrain du Club Bruges NXT (20 ans), un accord personnel a déjà été trouvé depuis près de deux semaines... en attendant de celui avec le Club de Bruges.

Selon les indiscrétions qui nous reviennent, cela serait dans la poche, et le natif de Waregem devrait bien devenir la deuxième recrue estivale des Rouches et ainsi suivre le même trajet qu'Ibe Hautekiet.

Le Matricule 16 doit débourser une faible indemnité (entre 500.000 et 750.000 €) pour le capitaine du Club NXT en Youth League, sous contrat jusqu'en 2027 à Bruges. Il devrait s'engager sur le long terme en bord de Meuse.

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