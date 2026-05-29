Premier adversaire des Diables au Mondial, l’Égypte s’impose sur le plus petit écart en match amical

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Premier adversaire des Diables au Mondial, l’Égypte s’impose sur le plus petit écart en match amical

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Premier adversaire de la Belgique à la Coupe du monde, l’Égypte s’est imposée sur le plus petit écart face à la Russie, ce jeudi soir en match amical. Omar Marmoush et l’ancien Mauve Mahmoud Trezeguet ont joué, au contraire de Mohamed Salah.

C'est le 15 juin, sur le coup de 21h00 (en Belgique) que les Diables Rouges lanceront officiellement leur Coupe du monde 2026 face à l’Égypte. Des Pharaons qui ont déjà entamé leur préparation et qui ont disputé une joute amicale, jeudi soir.

C'est la Russie, toujours bannie des compétitions UEFA et FIFA depuis l'invasion de l'Ukraine et donc condamnée à disputer des rencontres amicales uniquement, qui s'est déplacée au Caire, dans un stade de 93 000 places qui n'ont évidemment pas toutes trouvé preneur, mais qui était tout de même bien rempli.

La Russie, qui ne disputait que son troisième match de l'année civile après sa victoire contre le Nicaragua et son partage face au Mali, dont le niveau est donc très difficile à estimer. Il est, visiblement, assez semblable à celui de l’Égypte.

L’Égypte bat la Russie sur le plus petit écart en amical

Il n'y a en effet eu qu'un seul but dans cette rencontre, à mettre à l'actif du futur adversaire des Diables Rouges. C'est Mostafa Ziko, joueur de "Pyramids", l'un des grands clubs du pays, qui l'a inscrit (65e).

Une rencontre pour laquelle l’Égypte n'était pas encore entièrement au complet, puisque Mohamed Salah, qui n'a rejoint le groupe que ce jeudi, n'a pas joué. Ce fut en revanche le cas d'Omar Marmoush (Manchester City) et de Mahmoud Trezeguet, l'ancien joueur du Sporting d'Anderlecht, qui a cédé sa place dès la 35e minute, comme deux autres de ses coéquipiers.

Dans le cadre de sa préparation, l’Égypte affrontera encore le Brésil, le 7 juin à Cleveland, tandis que la Belgique défiera la Croatie le 2 juin à Rijeka, puis la Tunisie le 6 juin à Bruxelles.

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