🎥 L'équipe de France entame sa préparation au Mondial : les Bleus sont arrivés à Clairefontaine



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Deviens fan de France! 77 Les Bleus sont arrivés à Clairefontaine pour lancer leur préparation à la Coupe du monde. Didier Deschamps pourra compter sur un groupe très offensif, avec quelques surprises dans sa dernière liste avant son départ.



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