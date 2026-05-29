Un quatrième amical se profile pour le Standard, face à un pensionnaire de la Challenger Pro League

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
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Un quatrième amical se profile pour le Standard, face à un pensionnaire de la Challenger Pro League
Photo: © photonews
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Après Aubel et Verlaine (D3 ACFF), le Standard devrait affronter le Patro Eisden (Challenger Pro League) à Spa dans le cadre de sa préparation d'avant-saison, peu avant la mi-juillet. L'organisation de la rencontre devrait être prochainement confirmée.

C'est aux alentours du 25 juin que les joueurs du Standard seront de retour au SL16 Football Campus, actuellement occupé par l'équipe nationale de la République démocratique du Congo avant son match amical contre le Danemark à Sclessin et sa Coupe du monde, pour les traditionnels tests physiques d'avant-saison et la reprise des entraînements.

Les Rouches savent déjà que, six jours plus tard, le 1er juillet, ils disputeront le premier match non officiel de leur saison 2026-2027 sur la pelouse d'Aubel, pensionnaire de D3 FFA. Dans la foulée, le samedi 4 juillet, ils disputeront une deuxième rencontre amicale contre un autre pensionnaire de D3 FFA : Verlaine, au Stade des Six Bonniers.

Il est aussi quasiment acté qu'à la fin du mois de juillet, et donc juste avant la reprise du championnat, les joueurs de Vincent Euvrard, qui vient de prolonger son contrat en bord de Meuse, disputeront un match de gala à Sclessin contre la Juventus, après le match amical de l'hiver 2022 disputé à l'Allianz Stadium sous les ordres de Ronny Deila (1-1).

Le Standard en amical contre le Patro Eisden de Stijn Stijnen

Mais entre le 4 juillet et la fin du mois, le temps sera long, d'autant qu'il n'y aura cette fois pas de stage estival à l'étranger pour le Matricule 16, qui réalisera sa préparation à l'académie. D'autres joutes amicales seront donc programmées.

Dont une le samedi 11 juillet dans les installations de la Géronstère (Spa), apprennent nos confrères de L'Avenir Verviers. Les Rouches devaient initialement y affronter l'AS Eupen, ce qui ne sera finalement pas le cas.

Un autre adversaire a été trouvé : le Patro Eisden Maasmechelen. L'organisation de la rencontre devrait être officialisée d'ici peu, mais une chose est claire : les contours de la préparation du Standard deviennent de plus en plus clairs.

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