"Il est incroyable à regarder jouer" : Leandro Trossard encensé par un coéquipier avant PSG-Arsenal

Noni Madueke a une très bonne relation avec Leandro Trossard. L'ailier anglais a pris la parole à propos du Diable Rouge avant la finale de la Ligue des champions de ce samedi.

Ce samedi, les fans de football auront les yeux rivés sur la finale de la Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et Arsenal. Les Gunners pourraient remporter leur première coupe aux grandes oreilles tandis que les Parisiens pourraient réaliser un doublé historique.

Trossard et Madueke entretiennent une très bonne relation

À quelques jours de cette rencontre tant attendue, Noni Madueke a été interrogé par RTL Sports sur Leandro Trossard. Il confie que leur relation est très bonne : "J’adore Leo. C’est presque une connexion inattendue qu’on a. Je ne savais pas si on s’entendrait aussi bien."

"C’est un personnage intéressant, c’est certain. Mais moi, je l’adore. On rigole, on plaisante, on est souvent ensemble", a-t-il ajouté. "En tant que joueur, il est incroyable à regarder jouer. Il est décisif dans les grands moments. Je n’ai que du bien à dire sur lui, honnêtement. Je ne le dis pas seulement parce que vous êtes une télé belge. C’est mon gars."

Leandro Trossard et Noni Madueke se connaissent depuis un peu moins d'un an. Le natif de Londres avait rejoint les Gunners en juillet 2025 en provenance de Chelsea et avait donc fait la connaissance de tout un groupe, dont Leandro Trossard, avec qui il a développé une très bonne relation. Le Belge est de son côté présent à Arsenal depuis janvier 2023, qu'il avait rejoint après son passage à Brighton.





Les deux joueurs pourraient d'ailleurs être des hommes forts de cette finale de Ligue des champions. Le coup d'envoi de cette rencontre sera donné à 18h00... et non 21h00, ce samedi soir au Stade Ferenc-Puskás. Pour Leandro Trossard et ses coéquipiers, l'objectif sera clair : aider Arsenal à écrire l'une des plus belles pages de son histoire.

La Premier League, un sacre déjà historique pour Arsenal ; la Ligue 1, une normalité pour le Paris Saint-Germain

Arsenal a récemment remporté son premier titre de champion depuis 22 ans. La saison est donc déjà réussie pour les Gunners, quoi qu’il arrive. Côté parisien, remporter la Ligue des champions reste l’immense objectif. Remporter le championnat de France est davantage perçu comme une normalité, au vu de la surdomination parisienne. Cela ne veut évidemment pas dire que la Ligue des champions n’est pas importante pour Arsenal, mais la Premier League l’est peut-être tout autant. Au PSG, la hiérarchie des priorités n’est pas vraiment la même.

Leandro Trossard s'était d'ailleurs récemment confié suite au sacre d'Arsenal en Premier League. "Nous avons bien fêté ça. Tout le monde était vraiment euphorique. J’ai bu de la vodka-limonade. C’était surtout spécial de pouvoir partager ce moment avec ma famille et mes amis. Je n’oublierai pas de sitôt l’appel avec mon petit garçon", avait-il déclaré au micro de Het Laatste Nieuws.