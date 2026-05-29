Casse-tête pour Nicky Hayen : Genk privé d’une demi-équipe de titulaires pour son barrage européen

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Casse-tête pour Nicky Hayen : Genk privé d’une demi-équipe de titulaires pour son barrage européen
Photo: © photonews

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C'est un vrai casse-tête que doit résoudre Nicky Hayen avant le barrage européen entre La Gantoise et Genk. Pas moins de sept Limbourgeois seront absents, dont quatre pour obligation internationale, tandis que Matte Smets, Konstantinos Karetsas et Noah Adedeji-Sternberg sont blessés.

La saison n'est pas encore complètement terminée pour tous les pensionnaires de la Jupiler Pro League. Le barrage européen entre La Gantoise et le Racing Genk sera la dernière joute officielle de la saison, ce dimanche (coup d'envoi à 18h30).

Une rencontre pour laquelle l'équipe des Champions Play-Offs, soit Gand, qui a terminé à la cinquième place, part toujours avec un petit avantage : celui du terrain. Le Sporting Charleroi a néanmoins démontré l'année dernière à l'Antwerp que cela ne suffisait pas pour décrocher un billet pour l'Europe, via le deuxième tour préliminaire de la Conference League.

Mais cette fois, c'est un autre désavantage auquel devront faire face les Limbourgeois. En cette année de Coupe du monde, de nombreux Limbourgeois sont en effet déjà avec leur sélection, qui ne veulent pas les libérer et prendre le risque qu'ils subissent une blessure compromettant leur participation au Mondial.

Pas moins de sept absents à Genk pour le barrage européen

Nicky Hayen sera donc privé de pas moins de quatre joueurs, qui rempliront leurs obligations internationales : Zakaria El Ouahdi (Maroc), Junya Ito (Japon), Joris Kayembe (République démocratique du Congo) et Yaimar Medina (Équateur).

De plus, trois autres joueurs du Racing Genk sont forfaits en raison d'une blessure, et pas des moindres puisqu'il s'agit de Matte Smets, de Konstantinos Karetsas et de Noah Adedeji-Sternberg.

Du côté de La Gantoise, Maksim Paskotsi, Matisse Samoise, Hyllarion Goore et Max Dean sont blessés, tandis que Jean-Kévin Duverne est le seul joueur repris pour la Coupe du monde avec Haïti. Pratiquement tous des absents de longue date au sein des troupes d'un Rik de Mil qui disposera donc de davantage de certitudes que Nicky Hayen pour aborder cette rencontre.

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