Nathan De Cat en tête, une dizaine de Belges parmi les 100 joueurs U17 les plus prometteurs au monde

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Nathan De Cat en tête, une dizaine de Belges parmi les 100 joueurs U17 les plus prometteurs au monde
Photo: © photonews
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Nathan De Cat est le joueur de 17 ans ou moins le mieux évalué dans le monde. Le jeune milieu de terrain d’Anderlecht devrait rapidement quitter la Belgique pour l’un des cinq grands championnats européens.

Malgré la fin de la “génération dorée”, la Belgique compte encore de nombreux jeunes talents de premier plan. Transfermarkt le prouve une nouvelle fois. Le site de référence pour estimer les valeurs des joueurs professionnels a établi le classement des cent joueurs âgés de moins de 17 ans les plus chers au monde. Le premier est Belge.

Nathan De Cat devant tout le monde

Le milieu d’Anderlecht Nathan De Cat trône en effet tout en haut de la liste. Transfermarkt évalue sa valeur marchande à 25 millions d’euros. Le deuxième joueur le plus cher de 17 ans ou moins est Kenneth Eichhorn du Hertha Berlin. Max Dowman d’Arsenal complète le podium. Les deux garçons ont 16 ans.

Moncef Zekri de Malines occupe la 19e place avec une valeur marchande estimée à 4 millions d’euros. Le milieu de l’Antwerp Xander Dierckx se situe à la 34e place avec une valeur de 2 millions d’euros. Le joueur de 16 ans Elie Mbavu de (Jong) Genk a une valeur marchande de 1,5 million d’euros.

D’autres Belges dans le top 100 : Joshua Nga Kana (46, Anderlecht), Jayden Onia (59, Anderlecht), August De Wannemacker (62, Genk), Lucca Brughmans (66, Genk), Alexander De Ridder (68, Anderlecht) et Terry Van de Ven (84, Anderlecht).

De Cat, un avenir à l’étranger

Cette liste souligne surtout à quel point il y a encore beaucoup de jeunes talents sur les pelouses belges. Anderlecht et Genk sont particulièrement bien représentés, tandis que Malines et l’Antwerp comptent eux aussi un joueur.

Pour Nathan De Cat, cette première place constitue une immense reconnaissance, mais elle pourrait en même temps accroître la pression autour de son avenir. Pour rappel, le jeune milieu de terrain était en pleurs après le dernier match de la saison au Lotto Park. Il n’en a pas fallu davantage pour que les rumeurs d’un départ redoublent d’insistance.

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