Un financement de... 100 millions d'euros pour l’Antwerp ? Paul Gheysens tente de sauver sa peau au Bosuil

Le président Paul Gheysens travaille sur un financement d’au moins 100 millions d’euros pour l’Antwerp. Il veut ainsi rembourser des dettes et rendre à Marc Overmars de la marge de manœuvre sur le mercato.

Le président de l’Royal Antwerp FC, Paul Gheysens, prépare un nouveau financement d’au moins 100 millions d’euros. C’est ce qu’écrit De Tijd ce vendredi. Avec cet argent, l'homme fort des Anversois veut rembourser les prêts existants du Matricule 1, mais aussi réinvestir dans le fonctionnement sportif du club.

Il n’y a pas encore d’accord pour l’instant, mais selon les informations existantes, Gheysens serait tout proche d’un accord avec la société d’investissement américaine Carlyle Group. Il s’agirait d’un financement assorti d’un taux d’intérêt élevé compris entre 12 et 15 %.

Un très gros financement pour l’Royal Antwerp FC

Cette opération financière est importante pour l’Royal Antwerp FC. Le club doit rembourser d’ici fin juin une tranche de 10 millions d’euros à Fasanara Capital, un fonds de crédit britannique auprès duquel de l’argent avait été emprunté l’année dernière pour garantir le fonctionnement quotidien. Si ce remboursement n’aboutit pas, Gheysens risque, selon De Tijd, de devoir céder une partie de ses actions de l’Royal Antwerp FC.

On s’attend toutefois à ce que Paul Gheysens respecte l’échéance. L’argent ne doit d’ailleurs pas uniquement servir à apurer les dettes. Le président de l’Royal Antwerp FC veut aussi donner à Marc Overmars, directeur sportif, les moyens nécessaires pour reconstruire l’effectif.



Après une saison décevante, des renforts sont nécessaires au Bosuil. L’Royal Antwerp FC veut miser sur un mélange d’expérience et de jeunes joueurs à fort potentiel. Ce dernier point sera important pour rendre, à terme, le club plus sain financièrement.