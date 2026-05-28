Vincent Mannaert a fait son choix : l'Union belge est fixée

Vincent Mannaert continuera l'aventure avec l'Union belge. Le directeur sportif a prolongé son contrat et restera en place jusqu'à la fin de l'année (décembre) 2028. Un premier choix fort de la fédération.

Après plusieurs mois de réflexion et quelques doutes sur son avenir, Vincent Mannaert a décidé de continuer son travail au sein de l'Union belge jusqu'en 2028. Prolongeant une aventure qui devait initialement s'arrêter après la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Quelques doutes avant de prolonger

L'ancien dirigeant du Club de Bruges a choisi de s'inscrire sur le long terme malgré ses doutes. Mannaert souhaitait observer les résultats de l'équipe nationale avant de s'engager plus loin. Rassuré par les fondations posées depuis son arrivée et soutenu par sa direction, il a accepté de piloter le renouveau des Diables Rouges.

"Le premier pas a été franchi et nous avons posé ensemble au cours de l'année écoulée une base solide sur laquelle continuer à construire. Nous voulons maintenant poursuivre dans cette voie et, avec toutes les parties concernées, amener le football belge au niveau supérieur" a t-il déclaré dans le communiqué.

Domenico Tedesco avait perdu son vestiaire

L'ancien patron du Club de Bruges avait pris la décision de mettre fin à la collaboration avec Domenico Tedesco et de nommer Rudi Garcia à la tête des Diables Rouges. Un choix fort qui a marqué pas mal de supporters de l'équipe nationale.

"Son expertise, sa vision et son approche fédératrice nous permettent de continuer à construire ensemble un projet d'avenir solide et ambitieux à l'horizon 2030", s'est réjoui le CEO de l'URBSFA Peter Willems.





Pour Rudi Garcia, l'Union belge prendra une décision après la Coupe du monde. La fédération ne souhaite pas répéter les mêmes erreurs commises avec Roberto Martinez, aujourd'hui sélectionneur du Portugal, et Domenico Tedesco. L'idée est d'abord d'évaluer le déroulement de la compétition et de voir si les objectifs fixés sont atteints. Une décision sera ensuite prise concernant son avenir.