Vincent Kompany veut renforcer le Bayern Munich avec un ancien coéquipier très expérimenté

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Vincent Kompany veut renforcer le Bayern Munich avec un ancien coéquipier très expérimenté

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Le Bayern Munich cherche à renforcer son effectif après sa grosse saison en Allemagne. Vincent Kompany apprécierait beaucoup le profil d'un ancien partenaire de Manchester City disponible gratuitement cet été.

John Stones va quitter Manchester City cet été après la fin de son contrat. Le défenseur anglais attire plusieurs clubs européens et le Bayern Munich de Vincent Kompany fait partie des équipes intéressées selon le Daily Sport.

De retour avec Vincent Kompany ?

Le champion d'Allemagne apprécie beaucoup son profil. Kompany connaît parfaitement le joueur pour avoir évolué à ses côtés durant plusieurs saisons à Manchester City. Les deux défenseurs s'entendaient très bien sur le terrain et cette relation pourrait peser dans les discussions.

Stones a une belle réputation à 32 ans en Angleterre malgré plusieurs blessures ces dernières saisons. Sa valeur marchande est estimée à environ 15 millions d'euros. Pour le Bayern, récupérer gratuitement un joueur avec autant d'expérience représente une opportunité intéressante.

L'échec de la Ligue des champions en demi finale

Le club bavarois veut renforcer son groupe après sa saison très réussie. Le Bayern a remporté la Bundesliga, la Coupe d'Allemagne et la Supercoupe d'Allemagne. Mais la défaite contre le PSG en demi-finale de Ligue des champions a montré au Bayern qu'il fallait renforcer l'équipe pour gagner la compétition.

Des concurrents pour le Bayern Munich

Le Bayern n'est pas seul sur le dossier. Everton, Barcelone et Coventry surveillent la situation du défenseur anglais. Stones quittera Manchester City après avoir encore remporté la FA Cup et la Carabao Cup cette saison. Son profil calme et sa qualité de relance plaisent à Kompany, qui veut ajouter plus d'expérience dans son secteur défensif.

Un record pour l'époque

Stones avait rejoint Manchester City en 2016 en provenance d'Everton pour environ 55,6 millions d'euros. À l'époque, ce transfert représentait l'un des montants les plus élevés pour un défenseur. Malgré cette grosse somme, il n'a pas craqué et a assumé son rôle pendant dix ans.

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