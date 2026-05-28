Vincent Euvrard récompensé : le Standard de Liège prolonge son entraîneur

Le Standard de Liège a prolongé le contrat de Vincent Euvrard d'une saison supplémentaire, jusqu'en juin 2028.

Les Rouches veulent miser sur la continuité et considèrent Euvrard comme l'homme idéal pour mener le nouveau projet. Le directeur sportif Marc Wilmots a expliqué pourquoi le Standard tenait à poursuivre avec Euvrard. "Vincent est un entraîneur moderne avec énormément de qualités et il réalise un excellent travail depuis son arrivée. Nous voulons poursuivre le travail entamé avec lui afin de viser davantage de stabilité."

Enfin une vision à long terme au Standard

Avec cette décision, le Standard affiche sa volonté de construire un projet sur le long terme, quelque chose qui a souvent manqué ces dernières années. Entre les changements d'entraîneurs et les mouvements en coulisses, la stabilité était devenue rare à Sclessin.

Le technicien de 44 ans, originaire de Flandre occidentale, a été recruté fin août en provenance du FCV Dender pour succéder à Mircea Rednic. Il avait marqué des points du côté du RWDM et de Zulte Waregem. C'est son passage au RWDM qui lui a valu de nombreux éloges, grâce à un football attractif et une forte connexion avec son vestiaire.

Même si les résultats n'ont pas été spectaculaires, le club a retrouvé un style identifiable. Le Standard a terminé huitième de la phase classique et s'est battu jusqu'au bout dans les Europe Play-offs, qui est revenue de justesse au KRC Genk.

Encore beaucoup de travail

Euvrard s'est dit satisfait de sa prolongation. "Depuis mon arrivée, j'ai ressenti la passion, les attentes et l'ambition qui rendent ce club si spécial", a-t-il déclaré. "Nous avons posé de solides fondations cette saison et nous avons montré des progrès tant dans le contenu que dans les résultats, mais nous sommes loin de là où nous voulons être."





L'entraîneur sait qu'il reste énormément à faire. "Le chemin qui nous attend continuera de demander beaucoup d'efforts. Je veux remercier la direction pour la confiance qu'elle me témoigne."

La situation financière est compliquée et de gros transferts ne sont pas prévus. Mais avec la prolongation d'Euvrard, le Standard montre sa volonté de miser sur la continuité plutôt que sur des décisions prises dans l'urgence.