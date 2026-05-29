Mikel Arteta rêve d'un doublé historique : "La Premier League nous donne un immense élan d'espoir"

Mikel Arteta rêve d'un doublé historique : "La Premier League nous donne un immense élan d'espoir"
Photo: © photonews

Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Arsenal et le PSG s'apprêtent à disputer une finale de Ligue des champions historique à Budapest. Mikel Arteta veut s'appuyer sur le titre de champion d'Angleterre pour offrir aux Gunners la première C1 de leur histoire.

Arsenal et le PSG s’affronteront ce samedi en finale de la Ligue des champions, avec un enjeu unique pour les deux clubs. Le PSG peut conserver son titre européen, tandis qu’Arsenal espère remporter la coupe aux grandes oreilles pour la première fois de son histoire.

L'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta, s'est récemment confié au sujet de cette finale et de la confiance apportée par le titre de champion d'Angleterre. "Au sein du club, il règne énormément de joie, d'euphorie et de soulagement", a-t-il déclaré selon AS.

"Ce trophée nous donne un immense élan d'espoir, de confiance et de motivation pour aller chercher la Ligue des champions. Nous ne pouvons qu'en tirer de l'énergie. Si nous y parvenons également, nous écrirons une nouvelle page de l'histoire de ce club", a poursuivi Arteta.

L'Espagnol retrouvera en face de lui Luis Enrique, qu'il connaît depuis son passage au FC Barcelone. "Je garde de très bons souvenirs de lui, notamment de sa manière de travailler avec les jeunes joueurs. Comme entraîneur, il est aussi resté un exemple : il demeure fidèle à lui-même et parvient, malgré toutes les difficultés, à remporter des trophées."

Arsenal part plus tôt pour ne rien laisser au hasard

Arsenal ne veut absolument rien laisser au hasard. Le club a donc décidé de rejoindre Budapest dès jeudi, soit un jour plus tôt que prévu et également un jour avant son adversaire.

Lire aussi… "Il est incroyable à regarder jouer" : Leandro Trossard encensé par un coéquipier avant PSG-Arsenal
Les Gunners ont fait ce choix de manière réfléchie. La finale se disputera à la Puskás Aréna et Mikel Arteta souhaite laisser suffisamment de temps à ses joueurs pour s'adapter à leur environnement. Dans un rendez-vous de cette importance, chaque détail compte, surtout pour une équipe qui pourrait remporter la Ligue des champions pour la première fois de son histoire.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Arsenal
PSG
Mikel Arteta

Plus de news

"Il est incroyable à regarder jouer" : Leandro Trossard encensé par un coéquipier avant PSG-Arsenal

"Il est incroyable à regarder jouer" : Leandro Trossard encensé par un coéquipier avant PSG-Arsenal

16:35
📷 L'Atlético Madrid a trouvé une drôle de façon de répondre au Barça

📷 L'Atlético Madrid a trouvé une drôle de façon de répondre au Barça

20:00
Le nouveau plan d'Anderlecht se met en place : un joueur de 15 ans franchit une grande étape

Le nouveau plan d'Anderlecht se met en place : un joueur de 15 ans franchit une grande étape

19:30
L'Antwerp n'a pas le choix : l'heure des grandes décisions a sonné

L'Antwerp n'a pas le choix : l'heure des grandes décisions a sonné

19:00
Le KRC Genk risque de se déplacer à Gand avec huit absents !

Le KRC Genk risque de se déplacer à Gand avec huit absents !

18:30
🎥 Bruny Nsimba s'adresse aux supporters du Standard de Liège

🎥 Bruny Nsimba s'adresse aux supporters du Standard de Liège

17:30
L'Argentine dévoile sa sélection pour le Mondial, Kevin Mac Allister est absent

L'Argentine dévoile sa sélection pour le Mondial, Kevin Mac Allister est absent

17:00
1
Accord conclu : Domenico Tedesco a trouvé un nouveau défi

Accord conclu : Domenico Tedesco a trouvé un nouveau défi

16:11
🎥 L'équipe de France entame sa préparation au Mondial : les Bleus sont arrivés à Clairefontaine

🎥 L'équipe de France entame sa préparation au Mondial : les Bleus sont arrivés à Clairefontaine

15:28
1
Argentine, Pays-Bas, Afrique du Sud... : découvrez les dernières listes pour la Coupe du monde qui sont tombées

Argentine, Pays-Bas, Afrique du Sud... : découvrez les dernières listes pour la Coupe du monde qui sont tombées

14:47
OFFICIEL : un cadre de Westerlo annonce son départ

OFFICIEL : un cadre de Westerlo annonce son départ

14:00
Un international français en route vers le Bayern de Vincent Kompany ?

Un international français en route vers le Bayern de Vincent Kompany ?

13:30
Ce club disputera l'Europa League... tout en évoluant en deuxième division

Ce club disputera l'Europa League... tout en évoluant en deuxième division

13:00
Un financement de... 100 millions d'euros pour l’Antwerp ? Paul Gheysens tente de sauver sa peau au Bosuil

Un financement de... 100 millions d'euros pour l’Antwerp ? Paul Gheysens tente de sauver sa peau au Bosuil

12:30
Casse-tête pour Nicky Hayen : Genk privé d’une demi-équipe de titulaires pour son barrage européen

Casse-tête pour Nicky Hayen : Genk privé d’une demi-équipe de titulaires pour son barrage européen

12:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 29/05: Burgess - Goemaere - Cvetkovic

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 29/05: Burgess - Goemaere - Cvetkovic

11:00
Buteur contre les U23 du Standard, Romelu Lukaku semble plus en forme que prévu chez les Diables

Buteur contre les U23 du Standard, Romelu Lukaku semble plus en forme que prévu chez les Diables

11:30
2
Havenaar... pour remplacer Christian Burgess à l'Union ? "Nous avons pris des engagements mutuels"

Havenaar... pour remplacer Christian Burgess à l'Union ? "Nous avons pris des engagements mutuels"

11:00
4
Premier adversaire des Diables au Mondial, l’Égypte s’impose sur le plus petit écart en match amical

Premier adversaire des Diables au Mondial, l’Égypte s’impose sur le plus petit écart en match amical

10:30
Plus qu'à attendre l'officialisation : la deuxième recrue estivale du Standard en approche

Plus qu'à attendre l'officialisation : la deuxième recrue estivale du Standard en approche

10:00
3
Un risque que le dossier devienne irrecevable : le nouveau report du procès de la vente d'Anderlecht exaspère

Un risque que le dossier devienne irrecevable : le nouveau report du procès de la vente d'Anderlecht exaspère

09:25
Un quatrième amical se profile pour le Standard, face à un pensionnaire de la Challenger Pro League

Un quatrième amical se profile pour le Standard, face à un pensionnaire de la Challenger Pro League

08:50
Le premier gros dilemme d'Antoine Sibierski à Anderlecht ? Une belle offre va tomber pour Mihajlo Cvetkovic

Le premier gros dilemme d'Antoine Sibierski à Anderlecht ? Une belle offre va tomber pour Mihajlo Cvetkovic

08:00
1
Un énorme défi attend le Club de Bruges cet été

Un énorme défi attend le Club de Bruges cet été

07:30
Le nouveau plan d'Anderlecht : le club mise sur un jeune défenseur de 16 ans

Le nouveau plan d'Anderlecht : le club mise sur un jeune défenseur de 16 ans

07:00
Vincent Kompany veut renforcer le Bayern Munich avec un ancien coéquipier très expérimenté

Vincent Kompany veut renforcer le Bayern Munich avec un ancien coéquipier très expérimenté

23:00
Le Club de Bruges prépare un énorme départ cet été

Le Club de Bruges prépare un énorme départ cet été

22:30
Une légende du Real Madrid et ancien coéquipier de Thibaut Courtois pourrait prendre sa retraite

Une légende du Real Madrid et ancien coéquipier de Thibaut Courtois pourrait prendre sa retraite

22:00
Un ancien Diable Rouge récompensé après sa belle saison en Serie A

Un ancien Diable Rouge récompensé après sa belle saison en Serie A

21:30
Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku dirigés à Naples par un entraîneur qui divise l'Italie ?

Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku dirigés à Naples par un entraîneur qui divise l'Italie ?

21:00
Vincent Euvrard récompensé : le Standard de Liège prolonge son entraîneur

Vincent Euvrard récompensé : le Standard de Liège prolonge son entraîneur

28/05
1
Rudi Garcia pousse la préparation du Mondial des Diables Rouges encore plus loin

Rudi Garcia pousse la préparation du Mondial des Diables Rouges encore plus loin

28/05
Le retour qui rassure tout le monde : Romelu Lukaku a marqué avec les Diables Rouges

Le retour qui rassure tout le monde : Romelu Lukaku a marqué avec les Diables Rouges

28/05
3
Vincent Mannaert a fait son choix : l'Union belge est fixée

Vincent Mannaert a fait son choix : l'Union belge est fixée

28/05
Une indemnité de près de 20 millions : le départ d’un titulaire de l’Union se rapproche à grands pas

Une indemnité de près de 20 millions : le départ d’un titulaire de l’Union se rapproche à grands pas

28/05
Nathan De Cat en tête, une dizaine de Belges parmi les 100 joueurs U17 les plus prometteurs au monde

Nathan De Cat en tête, une dizaine de Belges parmi les 100 joueurs U17 les plus prometteurs au monde

28/05

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 10
FC Bruges FC Bruges 5-0 La Gantoise La Gantoise
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Malines KV Malines

Play-offs 2

 Journée 10
OH Louvain OH Louvain 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-offs 3

 Journée 6
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 4-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved