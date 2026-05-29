Mikel Arteta rêve d'un doublé historique : "La Premier League nous donne un immense élan d'espoir"

Arsenal et le PSG s'apprêtent à disputer une finale de Ligue des champions historique à Budapest. Mikel Arteta veut s'appuyer sur le titre de champion d'Angleterre pour offrir aux Gunners la première C1 de leur histoire.

Arsenal et le PSG s’affronteront ce samedi en finale de la Ligue des champions, avec un enjeu unique pour les deux clubs. Le PSG peut conserver son titre européen, tandis qu’Arsenal espère remporter la coupe aux grandes oreilles pour la première fois de son histoire.



L'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta, s'est récemment confié au sujet de cette finale et de la confiance apportée par le titre de champion d'Angleterre. "Au sein du club, il règne énormément de joie, d'euphorie et de soulagement", a-t-il déclaré selon AS.

"Ce trophée nous donne un immense élan d'espoir, de confiance et de motivation pour aller chercher la Ligue des champions. Nous ne pouvons qu'en tirer de l'énergie. Si nous y parvenons également, nous écrirons une nouvelle page de l'histoire de ce club", a poursuivi Arteta.

L'Espagnol retrouvera en face de lui Luis Enrique, qu'il connaît depuis son passage au FC Barcelone. "Je garde de très bons souvenirs de lui, notamment de sa manière de travailler avec les jeunes joueurs. Comme entraîneur, il est aussi resté un exemple : il demeure fidèle à lui-même et parvient, malgré toutes les difficultés, à remporter des trophées."

Arsenal part plus tôt pour ne rien laisser au hasard

Arsenal ne veut absolument rien laisser au hasard. Le club a donc décidé de rejoindre Budapest dès jeudi, soit un jour plus tôt que prévu et également un jour avant son adversaire.

Lire aussi… "Il est incroyable à regarder jouer" : Leandro Trossard encensé par un coéquipier avant PSG-Arsenal›

Les Gunners ont fait ce choix de manière réfléchie. La finale se disputera à la Puskás Aréna et Mikel Arteta souhaite laisser suffisamment de temps à ses joueurs pour s'adapter à leur environnement. Dans un rendez-vous de cette importance, chaque détail compte, surtout pour une équipe qui pourrait remporter la Ligue des champions pour la première fois de son histoire.