Le retour qui rassure tout le monde : Romelu Lukaku a marqué avec les Diables Rouges

Les Diables Rouges ont battu les espoirs du Standard de Liège 3-0 lors d'un match d'entraînement organisé au Proximus Basecamp. Romelu Lukaku a marqué et rassuré sur sa condition physique à deux semaines de la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

À un peu plus de deux semaines du début de la Coupe du monde, Romelu Lukaku a retrouvé les terrains sans le moindre souci physique lors d'un match d'entraînement organisé au Proximus Basecamp. Opposée aux espoirs du Standard de Liège, une petite sélection de la Belgique s'est imposée 3-0.

Trois buteurs différents

Le buteur de Naples a trouvé le chemin des filets avant de céder la vedette à Nathan Ngoy puis Dodi Lukebakio, également auteurs d'un but. L'attaquant de 33 ans n'avait presque pas joué cette saison en Serie A, limité à quarante minutes avec Naples à cause d'une blessure contractée durant la préparation estivale. Une longue galère physique qui l'a éloigné des terrains pendant de nombreux mois.

Des mois difficiles pour Romelu Lukaku

Même lorsqu'il avait tenté un retour en janvier, le Diable Rouge avait rechuté quelques semaines plus tard. Lukaku avait choisi de poursuivre sa rééducation en Belgique malgré les demandes répétées de Naples pour qu'il revienne en Italie. Cette situation a créé certaines tensions entre le joueur et son club. Sauf énorme surprise, les deux parties devraient mettre fin à leur collaboration après la Coupe du monde. Plusieurs offres seraient arrivées sur la table de l'attaquant, notamment en provenance d'Arabie saoudite où certains clubs seraient prêts à lui proposer un contrat très lucratif.





Pas titulaire en phase de groupe

Du côté de la sélection, Rudi Garcia continue de croire au retour de son numéro neuf. Le sélectionneur l'a repris dans sa liste pour le Mondial malgré son manque de temps de jeu cette saison. L'idée serait de le réintégrer progressivement dans la compétition. Sauf changement de dernière minute, Lukaku ne devrait pas débuter le premier match contre l'Égypte de Mohamed Salah comme titulaire. Le staff préfère éviter les risques et lui offrir du temps de jeu petit à petit afin qu'il retrouve son meilleur niveau au fil du tournoi.

Deux solutions en attaque

En attendant, Garcia réfléchit aux alternatives offensives pour démarrer la compétition. Charles De Ketelaere pourrait être utilisé dans un rôle de faux neuf. Pardo pourrait débuter en attaque lors des premiers matchs. Cette période de préparation est donc essentielle pour le sélectionneur, qui veut arriver avec une équipe compétitive dès le premier rendez-vous du groupe G.

L'Union belge a tenu à remercier Anderlecht pour l'accueil au centre de Neerpede après l'incendie survenu à Tubize, ainsi que le Standard de Liège pour sa collaboration dans l'organisation de cette rencontre amicale.

Le deuxième match des Diables sera contre l'Iran le 21 juin à Los Angeles à 21h et le dernier contre la Nouvelle-Zélande le 27 juin à 5h du matin. L'Union belge a choisi Seattle comme camp de base pour la Coupe du monde. Les Diables Rouges séjourneront au Hyatt Regency Lake Washington durant toute leur préparation.