Accord conclu : Domenico Tedesco a trouvé un nouveau défi
Photo: © photonews
L'ex-coach de la Belgique va bientôt être annoncé comme nouvel entraîneur de Bologne.
Accord conclu entre Domenico Tedesco et Bologne
Le journaliste spécialiste des transferts Fabrizio Romano a révélé qu'un accord avait été conclu pour un contrat de trois ans ou de deux ans plus un an en option entre l'ancien entraîneur des Diables Rouges et Bologne.
Fin avril, Domenico Tedesco avait été licencié de son poste d'entraîneur de Fenerbahçe. Il ne lui aura donc pas fallu très longtemps pour trouver un nouveau défi. Domenico Tedesco entraînera pour la première fois de sa carrière en Italie. Jusqu'à alors, il n'a entraîné que des clubs en Allemagne (FC Erzgebirge Aue, Schalke 04 et RB Leipzig), en Russie (Spartak Moscou) et en Turquie (Fenerbahçe).
Domenico Tedesco a été licencié par Fenerbahçe fin avril. Au lendemain de la défaite dans le derby face à Galatasaray, il a été invité à faire ses valises. Depuis, l’Italien est sans club, mais cela pourrait rapidement changer.
Domenico Tedesco pourrait vite retrouver un poste en Serie A
Le spécialiste des transferts Nicolo Schira, principalement actif autour du football italien et de la Serie A, affirme que Bologne négocie avec Domenico Tedesco pour lui proposer un poste d’entraîneur principal. Les discussions porteraient sur un contrat jusqu’en 2028.
Talks in progress for Domenico #Tedesco to #Bologna as new coach. Ready a contract until 2028. Bologna had approached Daniele De Rossi and Raffaele Palladino, but they have turned down. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 29, 2026
Tedesco seulement troisième choix après deux refus
Pour Bologne, la recherche d’un nouvel entraîneur se révèle particulièrement compliquée. Le club a tenté d’attirer Daniele De Rossi, puis Raffaele Palladino, mais les deux entraîneurs ont refusé l’offre. Domenico Tedesco ne serait donc que le troisième choix du club italien. Bologne a terminé huitième de Serie A la saison dernière.
En Belgique, Domenico Tedesco reste bien connu pour son passage à la tête des Diables Rouges. Le mécontentement des supporters belges a rapidement grandi après des résultats décevants et des choix régulièrement contestés.
C’est surtout l’Euro 2024 manqué qui a définitivement retourné une partie du public contre lui, alors que Domenico Tedesco répétait encore qu’il était l’homme de la situation. Finalement, il aura fallu attendre janvier 2025 pour que Domenico Tedesco soit licencié.
Reste désormais à voir si Bologne ira jusqu’au bout dans ce dossier. Malgré ses périodes difficiles, Domenico Tedesco conserve une réputation d’entraîneur moderne, capable de faire progresser les jeunes joueurs. Un retour en Italie pourrait lui offrir l’occasion de relancer sa carrière après les déceptions connues avec les Diables Rouges et Fenerbahçe.
Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot