Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku dirigés à Naples par un entraîneur qui divise l'Italie ?

Naples se rapproche de Massimiliano Allegri pour le poste d'entraîneur. Le technicien italien pourrait bientôt diriger Kevin De Bruyne. Romelu Lukaku devrait quitter le club après la Coupe du monde.

Naples a changé ses plans pour son futur entraîneur. Naples a changé ses plans pour son futur entraîneur. Vincenzo Italiano était proche du banc napolitain ces derniers jours, mais la situation a évolué très rapidement. Selon plusieurs médias italiens et Fabrizio Romano, Massimiliano Allegri est le grand favori pour prendre les commandes du club.

Aurelio De Laurentiis a directement mené les négociations avec l’aide du directeur sportif Giovanni Manna et du dirigeant Andrea Chiavelli. Un accord aurait été trouvé pour un contrat de deux saisons. Il ne manquerait plus que quelques détails avant l'officialisation.

Un flop à l'AC Milan

Le technicien italien sort d'une période compliquée. Écarté récemment par l'AC Milan après une saison décevante, Allegri n'a pas réussi à qualifier le club pour la prochaine Ligue des champions. Malgré cet échec, son expérience pèse en Italie. Au fil de sa carrière, Allegri a remporté six titres de champion d'Italie, cinq Coupes d'Italie ainsi que trois Supercoupes.

Avec Kevin De Bruyne , mais sans Romelu Lukaku ?

Si l'arrivée d'Allegri se confirme, l'entraîneur italien pourrait diriger Kevin De Bruyne à Naples. La situation de Romelu Lukaku est plus incertaine. L'attaquant belge est cité sur le départ à cause d'une saison compliquée par les blessures et les tensions avec son club. Le Diable Rouge n'avait pas voulu rentrer après son forfait avec les Diables Rouges lors du rassemblement du mois de mars. L'ancien joueur d'Anderlecht avait décidé de continuer sa rééducation en Belgique, à Anvers.

Apprécie par les directions, mais pas par les supporters



Le style de jeu d'Allegri ne plaît pas toujours. Beaucoup de supporters et d'observateurs lui reprochent un football très défensif et parfois jugé ennuyeux. On pourra faire le bilan à la fin de la saison prochaine avec Naples.