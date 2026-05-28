Une légende du Real Madrid et ancien coéquipier de Thibaut Courtois pourrait prendre sa retraite

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Une légende du Real Madrid et ancien coéquipier de Thibaut Courtois pourrait prendre sa retraite

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Luka Modric pourrait mettre un terme à sa carrière. Le milieu croate de 40 ans envisagerait de prendre sa retraite après la Coupe du monde.

Luka Modric approche de la fin de son immense carrière. Selon le journal espagnol AS, le milieu croate envisagerait de prendre sa retraite après la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique. À 40 ans, l'ancien milieu du Real Madrid continue de jouer au plus haut niveau, désormais sous les couleurs de l'AC Milan.

Après avoir quitté le Real en 2025, Modric avait choisi de relever un dernier défi en Italie. Arrivé à Madrid en 2013, le Croate s'est imposé comme l'un des joueurs les plus importants de l'histoire du club.

Un palmarès de légende et un Ballon d'Or

Son palmarès donne presque le vertige. Avec le Real Madrid, Modric a remporté six Ligues des champions, quatre championnats d'Espagne, cinq Supercoupes d'Europe, cinq Supercoupes d'Espagne, deux Coupes du Roi et quatre Coupes du monde des clubs. C'est aussi à Madrid qu'il avait décroché le Ballon d'Or en 2018, mettant quasiment fin à la domination de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi sur cette récompense.

Avec Thibaut Courtois et Eden Hazard

Au fil des saisons, plusieurs joueurs belges ont partagé le vestiaire du Croate. Thibaut Courtois a évolué à ses côtés entre 2018 et 2025. Eden Hazard a partagé le vestiaire du Croate entre 2019 et 2023 malgré un passage plus compliqué au Real Madrid.

Bientôt de retour au Real Madrid ?


Même si la retraite se rapproche, Modric pourrait rapidement revenir au Real Madrid dans un autre rôle. Le club apprécie son expérience et son image auprès des supporters. Une place dans la direction ou dans l'encadrement sportif est évoquée en Espagne. Cette Coupe du monde devrait être la dernière grande aventure internationale de Luka Modric avec la Croatie. Le milieu croate s'apprête à disputer un ultime Mondial avant de tourner la page de sa carrière.

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