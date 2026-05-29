Buteur contre les U23 du Standard, Romelu Lukaku semble plus en forme que prévu chez les Diables

Romelu Lukaku a joué et a marqué en match amical contre le SL16 FC, l'équipe U23 du Standard. Deux espoirs Rouches disputaient par ailleurs cette rencontre du côté des Diables Rouges, tandis que Nathan Ngoy et Dodi Lukebakio ont aussi trouvé le chemin des filets.

"Romelu Lukaku ? Il est en forme, hein. Il m’a dit qu’il s’était entraîné avec l’équipe B d’Anderlecht et que tout s’était bien passé", annonçait déjà Thomas Meunier mercredi en conférence de presse.

"Je suis vraiment content que Romelu soit là. Cette saison n’a pas été simple pour lui avec les blessures. Le fait qu’il soit malgré tout présent avec le groupe, c’est positif. On a besoin de tout le monde, et surtout d’expérience. Aujourd’hui, on va s’entraîner et j’espère qu’il montrera qu’il est prêt."

Romelu Lukaku affiche une bonne forme avec les Diables

Un jour plus tard, les Diables Rouges disputaient un match amical contre le SL16 FC, l’équipe espoirs du Standard, dans un format de deux mi-temps de vingt-cinq minutes. Un premier test pour se faire une idée plus précise de l’état de forme de Big Rom et des autres internationaux.

Several Red Devils played a closed-door friendly against SL16 today. The Red Devils won 3-0 thanks to goals from Lukaku, Ngoy and Lukebakio. 🇧🇪 pic.twitter.com/T1ZtwVBRxe — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) May 28, 2026





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Les Diables Rouges s’imposent 3-0 contre le SL16 FC en amical

Romelu Lukaku a en tout cas montré qu’il n’a pas perdu son instinct de buteur. Face au SL 16, pour lequel jouaient Noah Sy, Oscar Olivier, Onésime Kalonji ou encore Ange-Gabriel Kokora, il a inscrit l’un des trois buts marqués par notre équipe nationale et a laissé une belle impression.

Nathan Ngoy et Dodi Lukebakio ont également trouvé le chemin des filets dans cette rencontre, conclue sur une victoire 3-0 de la Belgique face aux Liégeois. Un résultat encourageant et bon pour la confiance de certains. Pour rappel, la Belgique affrontera la Croatie le 2 juin à Rijeka, puis la Tunisie le 6 juin à Bruxelles avant de s'envoler pour les États-Unis dans la foulée.