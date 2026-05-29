L'Antwerp n'a pas le choix : l'heure des grandes décisions a sonné

Privé de compétition européenne la saison prochaine, l'Antwerp doit trouver de nouvelles ressources. Une opération en préparation pourrait offrir au club l'oxygène dont il a besoin.

Depuis plusieurs saisons, l'Antwerp vit au rythme des ventes de ses meilleurs joueurs. Après le départ d'Arthur Vermeeren, puis plus récemment celui de Senne Lammens vers Manchester United pour environ 23 millions d'euros, le club anversois cherche des solutions pour renforcer ses finances sans renoncer à ses ambitions sportives.

Cette quête de stabilité pourrait passer par l'arrivée de nouveaux moyens financiers. Paul Gheysens, le propriétaire du club, travaille sur plusieurs dossiers afin d'offrir plus de marge au club et de préparer la prochaine saison dans de meilleures conditions.

100 millions d'euros à trouver et 10 millions à rembourser

Pour redonner de l'air aux caisses, des discussions sont menées avec le groupe américain Carlyle, un gros acteur de l'investissement à l'échelle internationale selon l'agence de presse Belga. L'objectif est d'obtenir un crédit d'environ 100 millions d'euros, une grande somme qui permettrait de recruter de nouveaux talents, mais aussi de restructurer la dette existante.

Le temps presse pour l'homme d'affaires, qui doit honorer un remboursement de dix millions d'euros le mois prochain auprès du fonds britannique Fasanara. Trouver un accord avec Carlyle s'avère crucial, les taux d'intérêt évoqués tournant autour des 15%.

Pour remonter la pente, l'Antwerp pourra s'appuyer sur sa nouvelle tribune T2 enfin opérationnelle au Bosuil, un atout commercial majeur qui devrait booster les recettes après de longs retards liés à un conflit foncier.





Une mauvaise saison jusqu'au bout

Cette saison, l'Antwerp a dû se contenter de la cinquième place des Europe Play-offs. Les Anversois n'ont pas réussi à décrocher leur place en Champions' Play-offs, contrairement à la saison passée. En l'absence de qualification européenne pour la saison prochaine, l'Antwerp sera privé de recettes importantes liées aux compétitions continentales. Une situation qui pousse la direction à rechercher de nouvelles sources de financement et à envisager certaines ventes.