Un énorme défi attend le Club de Bruges cet été

Muzamel Rahmat Johan Walckiers
Muzamel Rahmat et Johan Walckiers
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Un énorme défi attend le Club de Bruges cet été
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L'équipe chargée des finances du Club de Bruges aura beaucoup de travail dans les prochains mois avec les importantes rentrées d'argent attendues.

Ce sera un premier grand test pour Guilian Preud'homme, récemment nommé Recruitment Director. Même s'il pourra compter sur le soutien du CEO Bob Madou, le dirigeant de 33 ans aura énormément de dossiers importants à gérer cet été.

Un départ de qualité... en série

Depuis aujourd'hui, le Club Bruges sait que l'Inter va activer la clause de rachat d'Aleksander Stankovic, ce qui rapportera 23 millions d'euros aux Blauw en Zwart. Pourtant, le club aurait préféré garder le milieu serbe malgré cette somme. En une saison, Stankovic était devenu un joueur essentiel de l'équipe et Bruges était convaincu qu'il pouvait prendre énormément de valeur.

C'est un peu exagéré, mais ces 23 millions sont presque devenus une broutille pour le Club. Bientôt, Joel Ordonez, Raphael Onyedika et Christos Tzolis devraient quitter le club pour bien plus d'argent. C'est précisément là que le défi de Preud’homme et de son équipe commence.

Car disposer de beaucoup d'argent ne garantit pas automatiquement des remplaçants du même niveau. Il faut faire les bons choix. Dévy Rigaux s'était trompé sur certains dossiers comme Ludovit Reis ou Felix Lemaréchal. Pour remplacer ces cadres, Bruges devra trouver des joueurs capables de s'imposer, sans période d'adaptation.

Heureusement, Mechele et Vanaken sont là

Avec Brandon Mechele et Hans Vanaken, il reste une ossature sur laquelle on peut construire. Mais le Club aura besoin de deux milieux de terrain pour compenser les départs de Stankovic et d'Onyedika. Même si Hugo Vetlesen entre davantage dans les plans pour une place dans l'entrejeu.

Ce sera plus compliqué de remplacer les 22 buts et 29 passes décisives de Christos Tzolis. Ce genre de profil ne court pas les rues. Le Club veut à nouveau miser sur un talent, parti trop tôt vers un grand championnat et désireux de se relancer. Avec Tzolis, ça a merveilleusement fonctionné.

Trouver un bon jeune défenseur, en revanche, paraît plus simple. À côté de Brandon Mechele, on peut aligner qui on veut: il le rend meilleur en lui transmettant son expérience.

Il faudra un gardien de tout premier plan

On se rend compte qu'assembler un noyau aussi solide que celui de cette saison ne sera pas facile. Même si l'équipe de scouting travaille depuis des mois pour identifier les bons profils. Le Club est un tremplin qui peut mener directement au sommet.

Les campagnes de Ligue des Champions mettent les joueurs en vitrine et font grimper leur valeur marchande. Mais quand même... remplacer quatre joueurs de ce calibre, ce sera un énorme chantier. Et n'oublions pas qu'il faudra trouver un gardien de haut niveau.

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