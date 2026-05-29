Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 29/05: Cvetkovic

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Cvetkovic

Le premier gros dilemme d'Antoine Sibierski à Anderlecht ? Une belle offre va tomber pour Mihajlo Cvetkovic

Antoine Sibierski veut conserver Mihajlo Cvetkovic à Anderlecht, mais le club allemand de Francfort se montre intéressé, avec une offre de 12 millions d'euros qui pourrait tomber très prochainement. Un dilemme pour la direction bruxelloise. (Lire la suite)

Le nouveau plan d'Anderlecht : le club mise sur un jeune défenseur de 16 ans

Le RSC Anderlecht a fait signer au défenseur de 16 ans, Lucas Mbuyi-Kalombo, son premier contrat professionnel d'une durée de trois ans. Les Mauves l'ont annoncé jeudi. (Lire la suite)