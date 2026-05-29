Le nouveau plan d'Anderlecht : le club mise sur un jeune défenseur de 16 ans

Anderlecht a offert un premier contrat professionnel de trois ans à Lucas Mbuyi-Kalombo. Le jeune défenseur central de 16 ans poursuit son développement.

Lucas Mbuyi-Kalombo a découvert le football au Léopold Uccle avant de poursuivre sa formation à La Gantoise. À l'été 2024, le jeune défenseur central avait rejoint Neerpede, où il évoluait avec les U16 d'Anderlecht

Normalement, il intégrera la saison prochaine les RSCA Futures. "Comme tout jeune joueur, il a beaucoup de choses à apprendre et du temps devant lui pour continuer à progresser au RSCA dans les prochaines années".

Jeune international et défenseur prometteur

"Lucas est un défenseur droitier qui se distingue par son intensité, sa solidité dans les duels en un contre un et sa vitesse sur de longues distances", réagit Tim Borguet, CEO Sports.

"Lucas est un gros travailleur, avide d'apprendre et déterminé à poursuivre sa progression. International belge U16, il fait preuve de personnalité, sur et en dehors du terrain, et possède une mentalité exemplaire."



Anderlecht entend poursuivre, dans les prochaines années, ses efforts en matière de formation. La promotion vers l'équipe A est au cœur du projet du club, mais elle doit être encadrée par des joueurs d'expérience et de métier. C'est l'une des missions confiées à Antoine Sibierski pour ramener les Mauves au sommet.