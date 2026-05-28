Discussions en bonne voie : le Standard fonce sur l’un de ses anciens jeunes pour remplacer Homawoo

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
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Discussions en bonne voie : le Standard fonce sur l’un de ses anciens jeunes pour remplacer Homawoo
Photo: © photonews

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Après Bruny Nsimba, Dimitri Lavalée pourrait devenir le deuxième renfort estival du Standard. Les discussions sont en bonne voie entre le Matricule 16 et le Soumagnard de 29 ans.

La saison désormais terminée, Marc Wilmots va pouvoir accélérer concernant la confection du noyau pour la saison prochaine au Standard, avec l'assurance de ne pas disputer la Coupe d'Europe et donc de ne pas bénéficier d'un léger revenu financier supplémentaire.

Le directeur sportif des Rouches avait pris les devants il y a plusieurs semaines déjà, en finalisant le dossier Bruny Nsimba, qui rejoindra officiellement le club liégeois le 1er juillet en provenance de Dender, relégué en Challenger Pro League après sa défaite lors du barrage contre Lommel, troisième promu.

En fin de contrat après trois trophées remportés

Ensuite, la lourde blessure subie par Josué Homawoo, qui ne sera pas de retour avant le Nouvel An, a forcé la direction sportive du Standard à se concentrer sur la défense centrale. Et là, c'est un ancien de l'académie du Standard qui pourrait revenir à la maison, lui qui avait disputé huit matchs avec l'équipe première des Rouches lors de la saison 2019-2020, dont celui à Francfort en Europa League.

Il s'agit bien de Dimitri Lavalée, qui avait ensuite pris la route de Saint-Trond et de Malines avant de signer au Sturm Graz, en Autriche, où il a remporté le titre de champion à deux reprises (2023-2024 et 2024-2025) ainsi qu'une Coupe d'Autriche (2023-2024).

Très souvent titularisé au sein de la défense du club, qui a cette année terminé à la deuxième place derrière le LASK Linz, le Soumagnard de 29 ans s'est lourdement blessé au genou à la fin du mois de novembre : le ligament croisé était touché, l'opération inévitable et sa saison terminée.

Discussions en bonne voie entre Lavalée et le Standard

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2026, cela signifiait la fin de son aventure avec le Sturm Graz, où il n'a donc pas prolongé son contrat en cette fin de saison. Dimitri Lavalée sera donc officiellement libre dans un peu plus d'un mois.

De son côté, Marc Wilmots aurait, selon certaines indiscrétions qui nous reviennent, déjà pris contact avec Dimitri Lavalée au mois de janvier, mais le défenseur central avait préféré temporiser et attendre que la saison se termine en Autriche avant de prendre quelque décision concernant son avenir.

C'est désormais chose faite et les discussions entre Wilmots et l'entourage du joueur ont repris de plus belle ces derniers jours, comme l'indique également le spécialiste des transferts Sacha Tavolieri. Actuellement en vacances, Lavalée serait très intéressé par la proposition de contrat du Standard, qui tournerait autour d'un bail de trois ans. Il se dit, en coulisses, que l'opération pourrait avancer rapidement et que le deal pourrait être rapidement conclu.

Il faudra réussir sa remise en forme

Sa réhabilitation physique deviendra un enjeu pour le staff médical, souvent pointé du doigt cette saison après les nombreuses blessures au sein de l'effectif.

Sur le papier, Dimitri Lavalée peut devenir un excellent renfort pour le Standard, mais il doit pour cela être en mesure de se remettre à 100 % physiquement et d'enchaîner les matchs sans rechuter. Les Rouches y sont parvenus avec David Bates, même si cela a traîné.

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