Le premier gros dilemme d'Antoine Sibierski à Anderlecht ? Une belle offre va tomber pour Mihajlo Cvetkovic

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Le premier gros dilemme d'Antoine Sibierski à Anderlecht ? Une belle offre va tomber pour Mihajlo Cvetkovic
Photo: © photonews

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Antoine Sibierski veut conserver Mihajlo Cvetkovic à Anderlecht, mais le club allemand de Francfort se montre intéressé, avec une offre de 12 millions d'euros qui pourrait tomber très prochainement. Un dilemme pour la direction bruxelloise.

Après ce qu'il a vu lors de cette fin de saison, Antoine Sibierski veut faire le grand ménage au Sporting d'Anderlecht. Dans l'idée du nouveau directeur sportif français, il ne resterait quasiment plus aucun titulaire de cette année dans l'effectif de la saison prochaine, et seulement quelques remplaçants.

Parmi les éléments autorisés à rester au Lotto Park : Mihajlo Cvetkovic. Arrivé dans un rôle de remplaçant, l'attaquant serbe de 19 ans a profité du départ de Luis Vazquez et des performances en demi-teinte d'Adriano Bertaccini et Danylo Sikan, et a commencé une vingtaine de rencontres de championnat cette saison, dont six en Champions Play-Offs.

Auteur de dix buts toutes compétitions confondues avec l'équipe première et de trois autres réalisations avec le RSCA Futures en Challenger Pro League, Mihajlo Cvetkovic a laissé une très bonne impression à Antoine Sibierski. Et ce n'est pas son carton rouge reçu juste avant la pause du match contre La Gantoise, qui lui a valu d'être suspendu pour les trois derniers matchs de la saison, qui a changé quoi que ce soit.

Cvetkovic, un premier dilemme pour la direction d'Anderlecht

Le nouveau directeur sportif veut que le jeune avant-centre, sous contrat jusqu'au 30 juin 2029, reste au moins une saison supplémentaire au Lotto Park, mais les prétendants commencent déjà à affluer, et retenir Mihajlo Cvetkovic sera, en réalité, un vrai défi.

Il se dit en effet, selon nos confrères du groupe IPM et de Het Nieuwsblad, que le club de Francfort serait prêt à débourser jusqu'à 12 millions d'euros pour le jeune buteur d'Anderlecht, qui remplacerait alors un certain Michy Batshuayi dans le club allemand.

Arrivé contre 3,2 M€ en provenance de Cukaricki, Cvetkovic pourrait déjà rapporter une belle plus-value au Sporting, qui serait alors dépourvu de son attaquant normalement titulaire la saison prochaine. Anderlecht pourrait néanmoins refuser, comme en janvier, lorsque les Aigles tentaient une première approche avec une indemnité de 10 millions d'euros.

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