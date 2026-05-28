Un ancien Diable Rouge récompensé après sa belle saison en Serie A

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Un ancien Diable Rouge récompensé après sa belle saison en Serie A
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Christian Kabasele ne quittera pas l'Italie cet été. Le défenseur belge de 35 ans a trouvé un accord avec l'Udinese pour rester une saison de plus après avoir beaucoup joué cette année en Serie A.

Christian Kabasele va rester un peu plus longtemps en Italie. Le défenseur belge de 35 ans a prolongé son contrat avec l'Udinese jusqu'en juin 2027. Une belle marque de confiance après sa saison solide en Serie A.

Trois buts cette saison

Cette saison encore, Kabasele a répondu présent. Le défenseur a disputé trente rencontres de Serie A et s'est ême offert trois buts. Des bonnes performances pour un club qui a terminé dans la première moitié du classement après une saison plus calme que les précédentes.

Avant de faire son trou en Serie A, Kabasele avait connu plusieurs expériences dans sa carrière. Formé à Eupen, il avait porté les couleurs de Malines, Genk et Ludogorets avant de rejoindre Watford en 2023. C'est en Premier League qu'il avait vécu ses plus belles saisons.

En 2018, sa valeur marchande avait atteint les neuf millions d'euros. Aujourd’hui, ce chiffre est bien plus bas (800 000 euros), mais Kabasele continue de montrer qu'il est un joueur fiable et expérimenté. Son profil plaît beaucoup dans un championnat aussi exigeant que la Serie A.

Présent dans la pré-sélection de Rudi Garcia

Le défenseur figurait dans la présélection de Rudi Garcia pour la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Il n'a pas été repris dans la liste finale des 26 joueurs, mais il avait fait savoir qu'il resterait disponible si la Belgique avait besoin de lui pendant le tournoi.

Que deux petites sélections...

Kabasele compte deux sélections avec les Diables. Il avait disputé l'intégralité des rencontres face aux Pays-Bas en novembre 2016, puis contre le Japon en novembre 2017 au Stade Jan Breydel de Bruges. Il n'avait pas disputé la Coupe du monde 2018 de la Belgique.

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