L'Argentine dévoile sa sélection pour le Mondial, Kevin Mac Allister est absent

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
| Commentaire
L'Argentine dévoile sa sélection pour le Mondial, Kevin Mac Allister est absent
Photo: © photonews
Deviens fan de Argentine! 57

L'Argentine a dévoilé ce jeudi soir sa liste des 26 joueurs qui représenteront le pays d'Amérique du Sud à la Coupe du monde 2026 cet été. La star argentine aux huit Ballons d'Or, Lionel Messi, figure bel et bien dans la sélection.

Aucun joueur passé par la Belgique ou évoluant actuellement dans le championnat belge n'a été repris. Le défenseur central de l'Union Saint-Gilloise Kevin Mac Allister n'a donc pas été sélectionné malgré sa présence dans la liste des 55 joueurs présélectionnés par le sélectionneur Lionel Scaloni.

Lionel Messi devrait jouer sa sixième Coupe du monde en carrière, un record qu'il partagerait avec la star portugaise Cristiano Ronaldo, également repris avec sa sélection pour disputer le Mondial.

Guillermo Ochoa pourrait également disputer des minutes dans une sixième Coupe du monde différente. Le portier mexicain n'étant pas le premier gardien de sa sélection, il pourrait cependant bien rester sur le banc durant l'entièreté du tournoi. En figurant dans la liste, il bat cependant déjà un record en étant le premier gardien de l'histoire à être repris pour six Coupes du monde. Il prendra d'ailleurs ensuite sa retraite.

Lionel Messi est sorti sur blessure dimanche, lors de sa dernière rencontre de championnat avant la Coupe du monde. Selon l’Inter Miami, l’Argentin présente un "surmenage associé à une fatigue musculaire au niveau de l’ischio-jambier gauche". La date de son retour dépendra de l’évolution de sa blessure, mais Lionel Scaloni est optimiste. "Les premières nouvelles ne sont pas si mauvaises", a-t-il déclaré avant d'ajouter : "Logiquement, on préférerait qu'il ne soit rien arrivé. Maintenant, il faut attendre de voir comment il évolue."

La sélection complète

Gardiens : Emiliano Martinez (Aston Villa), Geronimo Rulli (Marseille), Juan Musso (Atlético Madrid).

Défenseurs : Gonzalo Montiel (River Plate), Nahuel Molina (Atlético Madrid), Lisandro Martinez (Manchester United), Nicolas Otamendi (Benfica Lisbonne), Leonardo Balerdi (Marseille), Cristian Romero (Tottenham), Facundo Medina (Marseille), Nicolas Tagliafico (Lyon).

Milieux de terrain : Leandro Paredes (Boca Juniors), Rodrigo de Paul (Inter Miami), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Enzo Fernandez (Chelsea), Alexis MacAllister (Liverpool), Giovani Lo Celso (Real Betis), Valentín Barco (Strasbourg).

Attaquants : Lionel Messi (Inter Miami), Nicolas Paz (Côme), Thiago Almada (Atlético Madrid), Nicolas Gonzalez (Atlético Madrid), Giuliano Simeone (Atlético Madrid), Lautaro Martinez (Inter Milan), José Manuel Lopez (Palmeiras), Julian Alvarez (Atlético Madrid).

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Match amical (Pays)
Match amical (Pays) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
Argentine

Plus de news

"Il est incroyable à regarder jouer" : Leandro Trossard encensé par un coéquipier avant PSG-Arsenal

"Il est incroyable à regarder jouer" : Leandro Trossard encensé par un coéquipier avant PSG-Arsenal

16:35
🎥 L'équipe de France entame sa préparation au Mondial : les Bleus sont arrivés à Clairefontaine

🎥 L'équipe de France entame sa préparation au Mondial : les Bleus sont arrivés à Clairefontaine

15:28
Accord conclu : Domenico Tedesco a trouvé un nouveau défi

Accord conclu : Domenico Tedesco a trouvé un nouveau défi

16:11
Argentine, Pays-Bas, Afrique du Sud... : découvrez les dernières listes pour la Coupe du monde qui sont tombées

Argentine, Pays-Bas, Afrique du Sud... : découvrez les dernières listes pour la Coupe du monde qui sont tombées

14:47
OFFICIEL : un cadre de Westerlo annonce son départ

OFFICIEL : un cadre de Westerlo annonce son départ

14:00
Un international français en route vers le Bayern de Vincent Kompany ?

Un international français en route vers le Bayern de Vincent Kompany ?

13:30
Ce club disputera l'Europa League... tout en évoluant en deuxième division

Ce club disputera l'Europa League... tout en évoluant en deuxième division

13:00
Un financement de... 100 millions d'euros pour l’Antwerp ? Paul Gheysens tente de sauver sa peau au Bosuil

Un financement de... 100 millions d'euros pour l’Antwerp ? Paul Gheysens tente de sauver sa peau au Bosuil

12:30
Casse-tête pour Nicky Hayen : Genk privé d’une demi-équipe de titulaires pour son barrage européen

Casse-tête pour Nicky Hayen : Genk privé d’une demi-équipe de titulaires pour son barrage européen

12:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 29/05: Burgess - Goemaere - Cvetkovic

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 29/05: Burgess - Goemaere - Cvetkovic

11:00
Buteur contre les U23 du Standard, Romelu Lukaku semble plus en forme que prévu chez les Diables

Buteur contre les U23 du Standard, Romelu Lukaku semble plus en forme que prévu chez les Diables

11:30
1
Havenaar... pour remplacer Christian Burgess à l'Union ? "Nous avons pris des engagements mutuels"

Havenaar... pour remplacer Christian Burgess à l'Union ? "Nous avons pris des engagements mutuels"

11:00
4
Premier adversaire des Diables au Mondial, l’Égypte s’impose sur le plus petit écart en match amical

Premier adversaire des Diables au Mondial, l’Égypte s’impose sur le plus petit écart en match amical

10:30
Plus qu'à attendre l'officialisation : la deuxième recrue estivale du Standard en approche

Plus qu'à attendre l'officialisation : la deuxième recrue estivale du Standard en approche

10:00
3
Un risque que le dossier devienne irrecevable : le nouveau report du procès de la vente d'Anderlecht exaspère

Un risque que le dossier devienne irrecevable : le nouveau report du procès de la vente d'Anderlecht exaspère

09:25
Un quatrième amical se profile pour le Standard, face à un pensionnaire de la Challenger Pro League

Un quatrième amical se profile pour le Standard, face à un pensionnaire de la Challenger Pro League

08:50
Le premier gros dilemme d'Antoine Sibierski à Anderlecht ? Une belle offre va tomber pour Mihajlo Cvetkovic

Le premier gros dilemme d'Antoine Sibierski à Anderlecht ? Une belle offre va tomber pour Mihajlo Cvetkovic

08:00
1
Un énorme défi attend le Club de Bruges cet été

Un énorme défi attend le Club de Bruges cet été

07:30
Le nouveau plan d'Anderlecht : le club mise sur un jeune défenseur de 16 ans

Le nouveau plan d'Anderlecht : le club mise sur un jeune défenseur de 16 ans

07:00
Vincent Kompany veut renforcer le Bayern Munich avec un ancien coéquipier très expérimenté

Vincent Kompany veut renforcer le Bayern Munich avec un ancien coéquipier très expérimenté

23:00
Le Club de Bruges prépare un énorme départ cet été

Le Club de Bruges prépare un énorme départ cet été

22:30
Une légende du Real Madrid et ancien coéquipier de Thibaut Courtois pourrait prendre sa retraite

Une légende du Real Madrid et ancien coéquipier de Thibaut Courtois pourrait prendre sa retraite

22:00
Un ancien Diable Rouge récompensé après sa belle saison en Serie A

Un ancien Diable Rouge récompensé après sa belle saison en Serie A

21:30
Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku dirigés à Naples par un entraîneur qui divise l'Italie ?

Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku dirigés à Naples par un entraîneur qui divise l'Italie ?

21:00
Vincent Euvrard récompensé : le Standard de Liège prolonge son entraîneur

Vincent Euvrard récompensé : le Standard de Liège prolonge son entraîneur

20:15
1
Rudi Garcia pousse la préparation du Mondial des Diables Rouges encore plus loin

Rudi Garcia pousse la préparation du Mondial des Diables Rouges encore plus loin

20:00
Le retour qui rassure tout le monde : Romelu Lukaku a marqué avec les Diables Rouges

Le retour qui rassure tout le monde : Romelu Lukaku a marqué avec les Diables Rouges

19:45
2
Vincent Mannaert a fait son choix : l'Union belge est fixée

Vincent Mannaert a fait son choix : l'Union belge est fixée

19:10
Une indemnité de près de 20 millions : le départ d’un titulaire de l’Union se rapproche à grands pas

Une indemnité de près de 20 millions : le départ d’un titulaire de l’Union se rapproche à grands pas

18:30
Nathan De Cat en tête, une dizaine de Belges parmi les 100 joueurs U17 les plus prometteurs au monde

Nathan De Cat en tête, une dizaine de Belges parmi les 100 joueurs U17 les plus prometteurs au monde

18:00
Le Brésil retient son souffle : Neymar pourrait finalement manquer la Coupe du monde

Le Brésil retient son souffle : Neymar pourrait finalement manquer la Coupe du monde

17:30
Bruges et Anderlecht l’avaient approché : un cadre de Westerlo annonce son départ

Bruges et Anderlecht l’avaient approché : un cadre de Westerlo annonce son départ

28/05
OFFICIEL : première recrue de l’été pour l’Union, qui surprend encore sur le mercato

OFFICIEL : première recrue de l’été pour l’Union, qui surprend encore sur le mercato

28/05
Matias Fernandez-Pardo sur la pointe des pieds, mais avec ambition chez les Diables : "Lukaku est le numéro 1" Interview

Matias Fernandez-Pardo sur la pointe des pieds, mais avec ambition chez les Diables : "Lukaku est le numéro 1"

28/05
1
La Belgique U17 battue pour son deuxième match au championnat d’Europe

La Belgique U17 battue pour son deuxième match au championnat d’Europe

28/05
9
Le procès relatif au rachat du Sporting d'Anderlecht par Marc Coucke une nouvelle fois reporté

Le procès relatif au rachat du Sporting d'Anderlecht par Marc Coucke une nouvelle fois reporté

28/05

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 1

Play-offs 2

 Journée 1

Play-offs 3

 Journée 1
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved