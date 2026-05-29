L'Argentine dévoile sa sélection pour le Mondial, Kevin Mac Allister est absent

L'Argentine a dévoilé ce jeudi soir sa liste des 26 joueurs qui représenteront le pays d'Amérique du Sud à la Coupe du monde 2026 cet été. La star argentine aux huit Ballons d'Or, Lionel Messi, figure bel et bien dans la sélection.

Aucun joueur passé par la Belgique ou évoluant actuellement dans le championnat belge n'a été repris. Le défenseur central de l'Union Saint-Gilloise Kevin Mac Allister n'a donc pas été sélectionné malgré sa présence dans la liste des 55 joueurs présélectionnés par le sélectionneur Lionel Scaloni.

Lionel Messi devrait jouer sa sixième Coupe du monde en carrière, un record qu'il partagerait avec la star portugaise Cristiano Ronaldo, également repris avec sa sélection pour disputer le Mondial.

Guillermo Ochoa pourrait également disputer des minutes dans une sixième Coupe du monde différente. Le portier mexicain n'étant pas le premier gardien de sa sélection, il pourrait cependant bien rester sur le banc durant l'entièreté du tournoi. En figurant dans la liste, il bat cependant déjà un record en étant le premier gardien de l'histoire à être repris pour six Coupes du monde. Il prendra d'ailleurs ensuite sa retraite.

Lionel Messi est sorti sur blessure dimanche, lors de sa dernière rencontre de championnat avant la Coupe du monde. Selon l’Inter Miami, l’Argentin présente un "surmenage associé à une fatigue musculaire au niveau de l’ischio-jambier gauche". La date de son retour dépendra de l’évolution de sa blessure, mais Lionel Scaloni est optimiste. "Les premières nouvelles ne sont pas si mauvaises", a-t-il déclaré avant d'ajouter : "Logiquement, on préférerait qu'il ne soit rien arrivé. Maintenant, il faut attendre de voir comment il évolue."

La sélection complète

Gardiens : Emiliano Martinez (Aston Villa), Geronimo Rulli (Marseille), Juan Musso (Atlético Madrid).





Défenseurs : Gonzalo Montiel (River Plate), Nahuel Molina (Atlético Madrid), Lisandro Martinez (Manchester United), Nicolas Otamendi (Benfica Lisbonne), Leonardo Balerdi (Marseille), Cristian Romero (Tottenham), Facundo Medina (Marseille), Nicolas Tagliafico (Lyon).

Milieux de terrain : Leandro Paredes (Boca Juniors), Rodrigo de Paul (Inter Miami), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Enzo Fernandez (Chelsea), Alexis MacAllister (Liverpool), Giovani Lo Celso (Real Betis), Valentín Barco (Strasbourg).

Attaquants : Lionel Messi (Inter Miami), Nicolas Paz (Côme), Thiago Almada (Atlético Madrid), Nicolas Gonzalez (Atlético Madrid), Giuliano Simeone (Atlético Madrid), Lautaro Martinez (Inter Milan), José Manuel Lopez (Palmeiras), Julian Alvarez (Atlético Madrid).