Le Brésil retient son souffle : Neymar pourrait finalement manquer la Coupe du monde

La sélection de Neymar dans la liste du Brésil pour la Coupe du monde a provoqué d’immenses scènes de joie. La légende locale est cependant touchée au mollet et n’est pas certaine de pouvoir tenir sa place.

Le débat concernant la sélection de Neymar a fait rage durant de nombreux mois avant l'annonce officielle de la liste par Carlo Ancelotti. Une liste dont fait bien partie l'ancien joueur du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain.

Au Brésil, sa sélection a apporté des scènes de joie dans tout le pays : l'ailier de 34 ans aux 128 sélections va bel et bien disputer une dernière Coupe du monde, et peut-être enfin la rapporter au pays.

Cependant, Neymar est devenu fragile ces dernières années, et cela se reflète depuis son arrivée à Santos, où il ne parvient pas à enchaîner les rencontres sans en manquer l'une ou l'autre pour un nouveau pépin physique.

Neymar blessé et incertain pour le début de la Coupe du monde

Et à trois semaines du début de la compétition, c'est un problème au mollet qui a empêché Neymar de jouer le dernier match de championnat contre Gremio. Et les nouvelles ne sont pas bonnes, selon les médias locaux, puisque la légende locale pourrait être écartée des terrains pendant deux à trois semaines.



Cela signifie que Neymar manquerait donc les matchs de préparation du Brésil, mais qu'il pourrait également louper la première rencontre de la Selecao au Mondial, contre le Maroc.