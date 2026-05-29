🎥 Bruny Nsimba s'adresse aux supporters du Standard de Liège

Bruny Nsimba avait été annoncé comme premier renfort du Standard de Liège pour la saison 2026-2027 fin mars dernier. Ce vendredi, la saison étant terminée, le club liégeois a notamment publié une vidéo dans laquelle le joueur prend la parole sur la pelouse de Sclessin.

Bruny Nsimba a, pour rappel, signé un contrat pour les trois prochaines saisons avec le Standard de Liège. Il a adressé un message aux fans rouches : "Salut les Rouges. C'est Bruny Nsimba en direct de Sclessin. Je suis très heureux d'être ici et de pouvoir enfin porter ce maillot. À très bientôt les supporters."

Un message de Bruny. 💬 pic.twitter.com/aITv75fsie — Standard de Liège (@Standard_RSCL) May 29, 2026

Une fin de saison très décevante pour Bruny Nsimba et Dender

Arrivé à Dender en juillet 2023, le buteur a terminé son aventure à Denderleeuw d'une triste manière. En effet, son équipe a été reléguée en seconde division après s'être inclinée face à Lommel en barrage de promotion/relégation. Lors de la manche finale aller, l'avant-centre n'avait disputé qu'un petit quart d'heure de jeu dans la défaite de son équipe sur le score de 3-2. Pour la manche finale retour, il a été titulaire (ndlr : il a disputé un total de 75 minutes de jeu) et portait le brassard de capitaine, mais n'a malheureusement, pour lui et les siens, pas évité la relégation en faisant un partage sur un score nul et vierge.

Certainement très déçu, il a désormais la tête tournée vers son prochain objectif : exceller avec le Standard de Liège. "Le Standard est un club historique qui a toujours dégagé quelque chose de spécial à mes yeux. Pouvoir aujourd’hui en faire partie est une immense fierté. J’ai hâte de porter ce maillot et de partager de grandes émotions avec les supporters", a-t-il déclaré.

Les photos de Bruny Nsimba sous les couleurs du Standard de Liège

Le Standard de Liège a partagé de nombreuses photos du joueur dans le stade de Sclessin sur ses réseaux sociaux. Celles-ci sont à retrouver ci-dessous.



