Une indemnité de près de 20 millions : le départ d’un titulaire de l’Union se rapproche à grands pas

Anan Khalaili est sur le point de quitter l’Union Saint-Gilloise pour le Napoli. Le vice-champion de Belgique devrait récupérer une indemnité avoisinant les vingt millions d’euros.

Après une nouvelle saison très réussie, avec une Coupe de Belgique et un titre de vice-champion de Belgique à la clé, l’Union Saint-Gilloise risque une nouvelle fois de perdre plusieurs joueurs importants durant le mercato estival.

De nombreux cadres de David Hubert vont se diriger, dans les prochaines semaines, vers un club issu de l’un des cinq grands championnats européens. Et le premier à sauter le pas devrait se nommer Anan Khalaili.

Le joueur de 21 ans est en effet pressenti pour succéder à Giovanni Di Lorenzo du côté du Napoli, écrivent nos confrères d’Il Mattino ce jeudi. “Les Belges réclament 20 millions d’euros, Naples en propose 15, plus les bonus habituels. Mais un accord a quasiment été trouvé avec le père du jeune homme formé au Maccabi Haïfa.”

Anan Khalaili sur le point de quitter l’Union pour Naples

Un contrat de cinq ans, assorti d’un salaire d’1,5 million d’euros par an, serait proposé à l’international israélien, dont la carrière de footballeur de son père et désormais représentant est rappelée. “Anan a un parcours atypique : son père, Majid, ancien gardien de but, a évolué non seulement en Serie B israélienne avec le Beitar Haïfa, mais aussi en première division palestinienne, au Jabal Al-Mokabber et au Shabab Al-Khadr.”

“Son fils est aujourd’hui un international israélien de premier plan. Il sera la première recrue de l’été à Naples, à moins que le nouvel entraîneur ne s’y oppose. Une hypothèse très improbable, étant donné que le président De Laurentiis, avec le départ d’Antonio Conte, a de nouveau repris les rênes du mercato.”





Cela ne semble donc plus être qu’une question de temps pour que le départ d’Anan Khalaili devienne officiel. Arrivé en juillet 2024 au Parc Duden, il aura remporté les trois trophées majeurs en Belgique en 99 apparitions toutes compétitions confondues (huit buts, onze passes décisives).