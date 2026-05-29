OFFICIEL : un cadre de Westerlo annonce son départ

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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OFFICIEL : un cadre de Westerlo annonce son départ
Photo: © photonews

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Allahyar Sayyadmanesh a officiellement annoncé son départ du KVC Westerlo ce jeudi. L'Iranien a annoncé qu'il ne prolongerait pas son contrat, qui court jusqu'au 30 juin prochain.

L'ailier droit était arrivé dans le club de Pro League en janvier 2024 en provenance de Hull City. Il s'est rapidement imposé comme un pion essentiel du club avec lequel il a disputé pas moins de 84 matchs toutes compétitions confondues. Au total, il s'est montré décisif à 27 reprises : 14 buts et 13 passes décisives.

"Un autre chapitre de ma vie s’achève — un chapitre que j’apprécierai toujours. Reconnaissant pour mes 2,5 années au KVC Westerlo", a écrit le joueur de 24 ans sur son compte Instagram.

Son dernier match avec le KVC Westerlo a été la défaite des Campinois face au Standard de Liège à domicile, lors de l'avant-dernière journée des Europe Play-offs (1-2). Il n'avait pas disputé la dernière rencontre de la saison du KVC Westerlo contre l'Antwerp (défaite 2-0) en raison d'une légère blessure.

Il a marqué pour la dernière fois sous les couleurs campinoises le 2 mai dernier lors du partage entre le KVC Westerlo et OH Louvain (3-3). L'Iranien s'était offert un doublé, ses deux seuls buts dans ces Europe Play-offs d'ailleurs. Il a manqué quatre matchs en raison d'une blessure légère.

Allahyar Sayyadmanesh absent du Mondial cet été

Allahyar Sayyadmanesh ne disputera pas la Coupe du monde 2026 avec l'Iran cet été. L'attaquant n'a pas été retenu dans la liste préliminaire de 30 joueurs.

L'Iran figure dans le groupe G du Mondial aux côtés de la Belgique, de l'Égypte et de la Nouvelle-Zélande. Les Iraniens démarreront leur tournoi contre la Nouvelle-Zélande le 16 juin prochain à 3h00, avant d'affronter les Diables Rouges le 21 juin à 21h00 et enfin l'Égypte le 27 juin à 05h00 du matin. Ce vendredi soir, l'Iran disputera d'ailleurs déjà une rencontre amicale contre la Gambie à 17h30 au stade Mardan Stadyumu.

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