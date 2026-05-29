Havenaar... pour remplacer Christian Burgess à l'Union ? "Nous avons pris des engagements mutuels"

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Havenaar... pour remplacer Christian Burgess à l'Union ? "Nous avons pris des engagements mutuels"
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Première recrue estivale de l'Union, Nikki Havenaar est-il le remplaçant attitré de Christian Burgess, en fin de contrat ce 30 juin ? Cela n'est pas impossible, même si une prolongation de contrat est toujours discutée, selon le CEO Philippe Bormans.

Vice-championne de Belgique et gagnante de la Coupe, l'Union Saint-Gilloise vient une nouvelle fois de réaliser une très belle saison, ponctuée aussi de belles prestations en Ligue des Champions, où les hommes de David Hubert ont terminé à la 27e place de la phase de ligue, avec neuf unités... soit autant que Benfica et Bodo/Glimt, qualifiés.

Désormais, les Saint-Gillois vont pouvoir s'attaquer au mercato estival, où plusieurs cadres risquent de plier bagage. Anan Khalaili, notamment, très proche de s'engager au Napoli.

Dans l'autre sens, l'Union Saint-Gilloise a enregistré sa première recrue de l'été en la personne de Nikki Havenaar. Un grand défenseur (2,00 m) expérimenté (31 ans) qui arrive tout droit du SV Ried, en première division autrichienne. Un profil qui ressemble quelque peu à celui de Christian Burgess (34 ans)... pour remplacer l'Anglais, en fin de contrat dans un mois ?

Pas encore de décision pour Christian Burgess à l'Union

Un cas sur lequel le CEO Philippe Bormans s'est exprimé dans les colonnes de Het Nieuwsblad. "Nous verrons si nous parvenons à un accord pour une prolongation", a-t-il commencé. "Les deux parties savent ce qu’elles veulent et ce qui est possible. Il est donc temps de prendre une décision. Nous ne nous fixons pas de date butoir, mais nous avons pris des engagements mutuels."


"Le cas Havenaar ? Cela peut toujours tourner un peu moins bien, bien sûr, mais nous avons prouvé ces huit dernières années que nous savons bien recruter. Ce n’est donc pas quelque chose qui nous inquiète. L’objectif reste quoi qu’il arrive de se battre à nouveau pour les trophées la saison prochaine. Ce qui est quand même assez fou à dire pour un club doté, grosso modo, du sixième budget de Belgique", a conclu Philippe Bormans.

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