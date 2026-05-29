Un international français en route vers le Bayern de Vincent Kompany ?

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Un international français en route vers le Bayern de Vincent Kompany ?
Photo: © photonews
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Ibrahima Konaté ne prolongera pas son contrat à Liverpool et sera libre de tout contrat cet été. C'est ce que révèlent talkSPORT et Sky Sports en Angleterre.

Le Français n'a pas trouvé de terrain d'entente pour prolonger son contrat, qui court jusqu'au 30 juin prochain. Il y a bien eu une tendance positive en avril et des discussions avancées, mais finalement l'accord n'a pas été conclu. Le joueur avait même confirmé cela le 20 avril dernier : "Nous sommes proches d'un accord. Il y a de grandes chances que je sois là l'année prochaine. C'est ce que j'ai toujours voulu."

La fin de saison compliquée de Liverpool, qui a malgré tout terminé cinquième de Premier League, a ralenti les discussions. Plusieurs grands clubs ont tenté de le convaincre en ouvrant des négociations bien plus concrètes.

Arrivé chez les Reds en juillet 2021, le Parisien va mettre un terme à un chapitre long de cinq ans. Sous le maillot de Liverpool, Ibrahima Konaté a disputé pas moins de 183 matchs toutes compétitions confondues. Le défenseur central a inscrit sept buts et délivré quatre passes décisives.

Plusieurs clubs européens sont intéressés

Le Real Madrid et le Bayern Munich suivent toujours de très près le dossier et maintiennent les contacts avec le joueur selon L'Équipe. Chelsea serait également sur le coup et pourrait bien tenter sa chance. Ibrahima Konaté ne devrait pas être fixé sur son avenir avant la Coupe du monde 2026, qui aura lieu cet été aux États-Unis, au Mexique et au Canada.


La France figure dans le groupe I aux côtés du Sénégal, de l'Irak et de la Norvège. Les hommes de Didier Deschamps démarreront leur tournoi le 16 juin prochain à 21h00 face à la nation africaine précédemment citée. Les Français figurent évidemment parmi les grands favoris de la compétition. Ibrahima Konaté est l'un des pions essentiels de cette équipe de France qui se rendra au Mondial avec énormément d'ambitions.

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