Le Club de Bruges prépare un énorme départ cet été

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
| Commentaire
Le Club de Bruges prépare un énorme départ cet été

Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Raphael Onyedika se rapproche doucement d'un départ du Club Bruges. Le milieu nigérian dispose d'une belle cote sur le marché des transferts et plusieurs clubs suivent sa situation.

Raphael Onyedika pourrait vivre ses dernières semaines avec le Club de Bruges. Le milieu nigérian souhaite changer d'air cet été après une saison plus compliquée sur le plan personnel selon le Daily Post Nigéria. Moins installé dans le onze de départ ces derniers mois, le joueur pousse pour obtenir un transfert.

Plus qu'un an de contrat

Le joueur arrive dans sa dernière année de contrat. Les dirigeants Blauw en Zwart savent qu'ils devront probablement vendre cet été afin d'éviter un départ gratuit dans un an. Le club belge demanderait 20 millions d'euros pour le laisser partir.

Pas à Galatasaray

Pourtant, Bruges avait résisté à plusieurs approches ces derniers mois. Galatasaray avait tenté de convaincre les Belges, sans succès. West Ham suivait aussi le dossier avec beaucoup d'intérêt, mais le prix réclamé avait refroidi le club anglais.

Malgré une saison moins dominante, Onyedika a conservé une belle cote sur le marché des transferts. L'international nigérian a disputé 41 rencontres toutes compétitions confondues avec trois buts et deux passes décisives. Sa valeur est estimée à environ 23 millions d'euros.

Aujourd’hui, tout indique que son aventure brugeoise approche de la fin et que plusieurs clubs vont se positionner dans les prochaines semaines. Aston Villa et Wolfsburg le suivent, il aura le choix entre les deux clubs.

Pas de Mondial pour lui

Le Nigérian a remporté le championnat de Belgique en 2024 puis en 2026. Il a également soulevé la Coupe de Belgique en 2025 ainsi que la Supercoupe de Belgique au début de la saison 2025.

Le Nigeria ne s'est pas qualifié pour le Mondial aux États-Unis, au Canada et au Mexique, il suivra donc la compétition depuis chez lui. C'est la République démocratique du Congo qui ira au Mondial à leur place. Les Congolais s'étaient imposés aux tirs au but en finale des barrages.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Premier League
Premier League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Süper Lig
Süper Lig Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
Galatasaray
Raphael Onyedika

Plus de news

Vincent Kompany veut renforcer le Bayern Munich avec un ancien coéquipier très expérimenté

Vincent Kompany veut renforcer le Bayern Munich avec un ancien coéquipier très expérimenté

23:00
Une légende du Real Madrid et ancien coéquipier de Thibaut Courtois pourrait prendre sa retraite

Une légende du Real Madrid et ancien coéquipier de Thibaut Courtois pourrait prendre sa retraite

22:00
Un ancien Diable Rouge récompensé après sa belle saison en Serie A

Un ancien Diable Rouge récompensé après sa belle saison en Serie A

21:30
Rudi Garcia pousse la préparation du Mondial des Diables Rouges encore plus loin

Rudi Garcia pousse la préparation du Mondial des Diables Rouges encore plus loin

20:00
Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku dirigés à Naples par un entraîneur qui divise l'Italie ?

Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku dirigés à Naples par un entraîneur qui divise l'Italie ?

21:00
Vincent Euvrard récompensé : le Standard de Liège prolonge son entraîneur

Vincent Euvrard récompensé : le Standard de Liège prolonge son entraîneur

20:15
1
Le retour qui rassure tout le monde : Romelu Lukaku a marqué avec les Diables Rouges

Le retour qui rassure tout le monde : Romelu Lukaku a marqué avec les Diables Rouges

19:45
2
Vincent Mannaert a fait son choix : l'Union belge est fixée

Vincent Mannaert a fait son choix : l'Union belge est fixée

19:10
Une indemnité de près de 20 millions : le départ d’un titulaire de l’Union se rapproche à grands pas

Une indemnité de près de 20 millions : le départ d’un titulaire de l’Union se rapproche à grands pas

18:30
Nathan De Cat en tête, une dizaine de Belges parmi les 100 joueurs U17 les plus prometteurs au monde

Nathan De Cat en tête, une dizaine de Belges parmi les 100 joueurs U17 les plus prometteurs au monde

18:00
Le Brésil retient son souffle : Neymar pourrait finalement manquer la Coupe du monde

Le Brésil retient son souffle : Neymar pourrait finalement manquer la Coupe du monde

17:30
Bruges et Anderlecht l’avaient approché : un cadre de Westerlo annonce son départ

Bruges et Anderlecht l’avaient approché : un cadre de Westerlo annonce son départ

17:00
La fin des espoirs ? Le Club de Bruges devrait finalement perdre Aleksandar Stankovic

La fin des espoirs ? Le Club de Bruges devrait finalement perdre Aleksandar Stankovic

11:30
1
OFFICIEL : première recrue de l’été pour l’Union, qui surprend encore sur le mercato

OFFICIEL : première recrue de l’été pour l’Union, qui surprend encore sur le mercato

16:30
Matias Fernandez-Pardo sur la pointe des pieds, mais avec ambition chez les Diables : "Lukaku est le numéro 1" Interview

Matias Fernandez-Pardo sur la pointe des pieds, mais avec ambition chez les Diables : "Lukaku est le numéro 1"

16:00
1
La Belgique U17 battue pour son deuxième match au championnat d’Europe

La Belgique U17 battue pour son deuxième match au championnat d’Europe

15:40
9
Le procès relatif au rachat du Sporting d'Anderlecht par Marc Coucke une nouvelle fois reporté

Le procès relatif au rachat du Sporting d'Anderlecht par Marc Coucke une nouvelle fois reporté

15:20
Matias Fernandez-Pardo explique enfin son choix pour la Belgique : "Il y a eu une mauvaise interprétation" Interview

Matias Fernandez-Pardo explique enfin son choix pour la Belgique : "Il y a eu une mauvaise interprétation"

14:40
1
Le premier d'une longue liste : un premier renfort venu de... troisième division à l'Antwerp

Le premier d'une longue liste : un premier renfort venu de... troisième division à l'Antwerp

14:15
Discussions en bonne voie : le Standard fonce sur l’un de ses anciens jeunes pour remplacer Homawoo

Discussions en bonne voie : le Standard fonce sur l’un de ses anciens jeunes pour remplacer Homawoo

13:43
1
"Souviens-toi 2018" : deux soirées événement sur la Coupe du monde des Diables avec… Julien Cazarre

"Souviens-toi 2018" : deux soirées événement sur la Coupe du monde des Diables avec… Julien Cazarre

13:20
L'un des chantiers d'Anderlecht : il faudra des patrons Analyse

L'un des chantiers d'Anderlecht : il faudra des patrons

12:30
Un flop coûteux du Club de Bruges pourrait retourner au pays

Un flop coûteux du Club de Bruges pourrait retourner au pays

11:00
Deux anciens de Jupiler Pro League dans la liste des Pays-Bas pour la Coupe du Monde 2026

Deux anciens de Jupiler Pro League dans la liste des Pays-Bas pour la Coupe du Monde 2026

09:15
Soulagement pour Carl Hoefkens malgré la descente en D2 néerlandaise

Soulagement pour Carl Hoefkens malgré la descente en D2 néerlandaise

12:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 28/05: Scherpen

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 28/05: Scherpen

10:00
Récompensé aux Pro League Awards, un cadre de l'Union pourrait bien s'en aller

Récompensé aux Pro League Awards, un cadre de l'Union pourrait bien s'en aller

10:00
Le Standard et deux autres clubs belges sur la piste d'un Diable Rouge ?

Le Standard et deux autres clubs belges sur la piste d'un Diable Rouge ?

10:30
2
Un grand talent belge de plus opte pour la République Démocratique du Congo à l'âge de 18 ans

Un grand talent belge de plus opte pour la République Démocratique du Congo à l'âge de 18 ans

09:40
5
Alors qu'il n'est même pas encore officiellement licencié, on sait qui succédera à Sébastien Pocognoli

Alors qu'il n'est même pas encore officiellement licencié, on sait qui succédera à Sébastien Pocognoli

08:45
6
Voici quand Zeno Debast espère être prêt pour jouer avec les Diables Rouges

Voici quand Zeno Debast espère être prêt pour jouer avec les Diables Rouges

08:21
Un départ à la RAAL : il va rejoindre le Sporting Charleroi

Un départ à la RAAL : il va rejoindre le Sporting Charleroi

07:46
1
Genk retient son souffle concernant Zakaria El Ouahdi

Genk retient son souffle concernant Zakaria El Ouahdi

07:30
"Avec ces deux joueurs toute la saison, on était dans le top 6" : Marc Wilmots fait le bilan du Strandard

"Avec ces deux joueurs toute la saison, on était dans le top 6" : Marc Wilmots fait le bilan du Strandard

07:00
3
Thomas Meunier ouvre la porte à un retour en Belgique : "Je suis prêt, mais eux, le sont-ils ?"

Thomas Meunier ouvre la porte à un retour en Belgique : "Je suis prêt, mais eux, le sont-ils ?"

06:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/05: Hoedaert - Verschaeren

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/05: Hoedaert - Verschaeren

27/05

Plus de news

Les plus populaires

Premier League

 Journée 38
Burnley Burnley 1-1 Wolverhampton Wolverhampton
Fulham Fulham 2-0 Newcastle Utd Newcastle Utd
West Ham Utd West Ham Utd 3-0 Leeds United Leeds United
Nottingham Forest Nottingham Forest 1-1 Bournemouth Bournemouth
Brighton Brighton 0-3 Manchester United Manchester United
Crystal Palace Crystal Palace 1-2 Arsenal Arsenal
Manchester City Manchester City 1-2 Aston Villa Aston Villa
Tottenham Tottenham 1-0 Everton Everton
Liverpool Liverpool 1-1 Brentford Brentford
Sunderland Sunderland 2-1 Chelsea Chelsea
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved