Le Club de Bruges prépare un énorme départ cet été

Raphael Onyedika se rapproche doucement d'un départ du Club Bruges. Le milieu nigérian dispose d'une belle cote sur le marché des transferts et plusieurs clubs suivent sa situation.

Raphael Onyedika pourrait vivre ses dernières semaines avec le Club de Bruges. Le milieu nigérian souhaite changer d'air cet été après une saison plus compliquée sur le plan personnel selon le Daily Post Nigéria. Moins installé dans le onze de départ ces derniers mois, le joueur pousse pour obtenir un transfert.

Plus qu'un an de contrat

Le joueur arrive dans sa dernière année de contrat. Les dirigeants Blauw en Zwart savent qu'ils devront probablement vendre cet été afin d'éviter un départ gratuit dans un an. Le club belge demanderait 20 millions d'euros pour le laisser partir.

Pas à Galatasaray

Pourtant, Bruges avait résisté à plusieurs approches ces derniers mois. Galatasaray avait tenté de convaincre les Belges, sans succès. West Ham suivait aussi le dossier avec beaucoup d'intérêt, mais le prix réclamé avait refroidi le club anglais.

Malgré une saison moins dominante, Onyedika a conservé une belle cote sur le marché des transferts. L'international nigérian a disputé 41 rencontres toutes compétitions confondues avec trois buts et deux passes décisives. Sa valeur est estimée à environ 23 millions d'euros.

Aujourd’hui, tout indique que son aventure brugeoise approche de la fin et que plusieurs clubs vont se positionner dans les prochaines semaines. Aston Villa et Wolfsburg le suivent, il aura le choix entre les deux clubs.





Pas de Mondial pour lui

Le Nigérian a remporté le championnat de Belgique en 2024 puis en 2026. Il a également soulevé la Coupe de Belgique en 2025 ainsi que la Supercoupe de Belgique au début de la saison 2025.

Le Nigeria ne s'est pas qualifié pour le Mondial aux États-Unis, au Canada et au Mexique, il suivra donc la compétition depuis chez lui. C'est la République démocratique du Congo qui ira au Mondial à leur place. Les Congolais s'étaient imposés aux tirs au but en finale des barrages.