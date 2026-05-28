Rudi Garcia pousse la préparation du Mondial des Diables Rouges encore plus loin

Les Diables Rouges préparent la Coupe du monde dans les moindres détails. Le sélectionneur Rudi Garcia travaillera avec le patron des arbitres, Jonathan Lardot.

La FIFA ne dévoile le nom de l'arbitre que 48 heures avant chaque rencontre. Dès que la désignation tombe, Jonathan Lardot se mettra au travail : analyse des statistiques, échanges avec ses contacts à l'étranger et étude détaillée du profil de l'arbitre, explique le Het Belang van Limburg.

Le staff belge cherche à savoir si l'arbitre est sévère, s'il distribue facilement des cartons ou s'il aime discuter avec les joueurs. Avec certains arbitres moins connus, surtout hors Europe, ce type d'informations peut devenir très utile dans la préparation d'un match.

Tedesco avait reçu la même proposition

Garcia a confirmé le plan. "Je veux pouvoir expliquer à mes joueurs comment un arbitre aborde un match", a déclaré le sélectionneur. "Certains laissent beaucoup jouer, d'autres sortent rapidement un jaune si vous protestez."

L'idée vient de Lardot et Garcia a été séduit par l'approche. Domenico Tedesco avait reçu la même proposition avant l'Euro 2024, mais l'ancien sélectionneur avait préféré ne pas donner suite.



Garcia a choisi une approche différente. Pour cette Coupe du monde, la Belgique veut être prête dans les moindres détails, aussi bien sur le terrain qu'en dehors.