Ce club disputera l'Europa League... tout en évoluant en deuxième division

Le vainqueur de la Coupe du Portugal, le SCU Torreense, club de deuxième division, disputera l'Europa League tout en étant dans le second échelon du football portugais. L'équipe, située à Torres Vedras, dans le district de Lisbonne, a échoué en barrage d'accession à la Liga Portugal.

C'était la belle histoire au Portugal du week-end dernier : le SCU Torreense est parvenu à battre le Sporting Portugal en finale de la Coupe nationale. La formation de seconde division a réussi à décrocher la victoire finale en prolongations.

Après la fin du temps réglementaire, le score était de 1-1. Kévin Zohi a ouvert la marque pour le petit poucet en tout début de match (4e, 0-1), mais Luis Suarez a égalisé peu après le retour des vestiaires (54e, 1-1). Le verdict a finalement été rendu en prolongations. Le capitaine Stopira a permis aux siens de reprendre les devants (113e, 1-2) en convertissant un penalty.

Grâce à ce succès, le SCU Torreense a non seulement remporté le premier trophée majeur de son histoire, mais a aussi décroché son ticket pour la phase de ligue de l'Europa League. Le club ne jouera d'ailleurs pas la compétition dans son stade, celui-ci n'étant pas aux normes, avec seulement 2431 places. Selon le média portugais Canal 11, le club jouera l'Europa League à 300 km de son stade. Le directeur sportif a révélé que le SCU Torreense jouera dans le sud du pays, au stade de l'Algarve.

Le SCU Torreense disputera l'Europa League... tout en étant en D2

Le SCU Torrense disputera la compétition tout en étant en seconde division. En effet, les hommes de Luís Tralhão se sont inclinés en barrage finale retour pour la montée dans l'élite sur le score de 2-0 contre le Casa Pisa. Au match aller, les deux équipes s'étaient quittées sur un score nul et vierge (0-0).



Ce n'est évidemment pas commun d'avoir une équipe de seconde division qualifiée pour l'Europa League. Seuls quelques clubs comme Wigan (2013-2014) ou Birmingham City (2011-2012) ont déjà connu une situation similaire.