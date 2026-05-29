Le KRC Genk risque de se déplacer à Gand avec huit absents !

Le KRC Genk se rendra ce dimanche à Gand avec de nombreuses inquiétudes. Nicky Hayen devra composer sans plusieurs cadres.

Le KRC Genk affrontera La Gantoise dimanche dans un barrage pour décrocher un ticket européen. Dans des circonstances normales, les Limbourgeois seraient favoris, mais leur noyau a été sérieusement touché.

Yaimar Medina, Zakaria El Ouahdi, Junya Ito et Joris Kayembe ne seront pas présents, car ils ont déjà été appelés pour la Coupe du monde. L'entraîneur Nicky Hayen devra donc composer sans ses mondialistes, mais aussi avec plusieurs blessés.

Nicky Hayen doit bricoler avec un Genk diminué

Konstantinos Karetsas et Matte Smets sont d'ores et déjà forfaits. Selon le Belang van Limburg, Noah Adedeji-Sternberg s'est entraîné vendredi, ce qui pourrait lui permettre d'apparaître malgré tout sur la feuille de match. Dans le pire des cas, Nicky Hayen pourrait même devoir se passer de huit joueurs. Mujaid Sadick s'est entraîné à l'écart avec une jambe bandée et reste incertain pour le choc face à La Gantoise.

"Nous faisons tout notre possible pour préparer un maximum de joueurs pour le match contre La Gantoise", a déclaré l'entraîneur selon le Belang van Limburg. "Dimanche, nous allons tout donner une dernière fois. À nouveau devant un parcage visiteurs complet, ce qui apporte une motivation supplémentaire. La semaine dernière, nous avons montré avant la pause qu'il restait encore de l'énergie dans le réservoir."

"Dans le vestiaire, on sent aussi que tout le monde veut aller en Europe. Nous avons abordé les play-offs comme un tournoi. En play-off 2, nous avons décroché notre ticket pour la finale. Dimanche, il faudra mettre la cerise sur le gâteau", a poursuivi l'entraîneur de Genk.





Des jeunes pourraient avoir leur chance dans ce barrage décisif

Plusieurs jeunes joueurs s'entraînent actuellement avec le groupe en raison des nombreuses absences. "Certains d'entre eux seront également dans le noyau pour la rencontre", a ajouté Nicky Hayen. "L'absence de certains joueurs crée des opportunités pour d'autres. À La Gantoise, ils verront peut-être des possibilités dans notre situation. Ils jouent aussi à domicile et viennent des play-offs 1. Mais nous allons montrer que nous voulons aller en Conference League coûte que coûte."