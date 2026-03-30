C'est officiel : le second club de la ville d'Eupen quitte les divisions nationales

L'AS Eupen est désormais la dernière équipe de la ville en divisions nationales. Le FC Eupen, qui évoluait en D3 ACFF, est relégué.

Alors que la trêve internationale bat son plein, on joue en Divisions ACFF et VV - que ce soit en Playoffs pour la montée, ou pour la descente. Ainsi, en D1 ACFF, Virton et Mons ont gagné, et prennent le large vis-à-vis de Tubize qui s'est incliné à Habay-la-Neuve.

Tout en bas de l'échelle de notre football national, cependant, un verdict est connu en D3 ACFF B. En effet, après sa large défaite (5-2) sur la pelouse de l'Elsautoise, le FC Eupen, deuxième club de la ville d'Eupen, est d'ores et déjà relégué.

Eupen descend, les U23 d'Eupen... montent

Le FC Eupen va donc redescendre en P1, où le club évoluait en 2023-2024. Deux saisons en D3 ACFF pour le modeste club germanophone, qui a vécu une saison très compliquée (17 points pris en 27 rencontres jusqu'ici).

Ironie du sort : de l'autre côté du classement, ce sont... les U23 de l'AS Eupen qui, après leur large victoire contre Momalle, ne sont plus qu'à une victoire d'être sacrés champions et vont donc, eux, monter en D2 ACFF.



En D3 ACFF A, c'est le Stade Mouscronnois, entité créée sur les cendres de l'Excelsior Mouscron, qui devrait monter en D2 ACFF et continuer la belle histoire entamée en 2022. Ce serait la quatrième promotion des Hurlus en quatre ans.